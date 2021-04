Acusan a Cristiano Ronaldo de ser “un fantasma en el campo” y jugar “mal a propósito”

Cristiano Ronaldo vive su peor momento en la Juventus. La eliminación prematura en la Liga de Campeones, las nulas opciones de ganar la Serie A después de nueve títulos seguidos y el pobre rendimiento del portugués en sus últimos partidos han convertido a Cristiano en el centro de las críticas de aficionados y periodistas. Acumula tres partidos sin marcar, pero es su actitud sobre el campo lo que ha hecho saltar las alarmas.

“Otra actuación opaca (por no decir otra cosa) de Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa de la Juve está en una fase evidente de empañamiento. En Florencia, CR7 decepcionó profundamente apareciendo por primera y única vez en el partido cuando dio un balón a Ribery, que lo convirtió en una asistencia larga para Vlahovic en la primera mitad. Cristiano se hundió inmediatamente y la Juve no pudo volver a recuperarlo. Inevitablemente, hubo críticas y preguntas de los aficionados en las redes sociales, que cuestionaron la actitud del portugués, que no se correspondía con el fastuoso sueldo que cobra”, se pudo leer en el Corriere dello Sport.

Más contundente se mostró el Corriere della Sera, que habló de Cristiano Ronaldo como “un fantasma en el campo, que casi se desinteresó del partido”. En la misma línea de dureza estuvo el análisis de la Repubblica: “Nunca pasa el balón, exagera las caídas, salta fuera de tiempo. Casi parece que juega mal a propósito, seguramente no ve la hora de irse y Mendes está llamando a todas las puertas”.

“Casi podríamos preguntarnos: ¿se está autogestionando de cara a la Eurocopa? El problema es que ahora juega solo”, se preguntó Tuttosport, un periódico muy vinculado a la Juventus.

En las redes sociales, los aficionados también mostraron su malestar en las redes sociales por el pobre rendimiento de Cristiano Ronaldo. “Es impresentable. 30 millones no valen la pena. Y no me digas que marcó muchos goles, porque los partidos son escandalosos, incluso cuando marca”, escribió un seguidor, indignado con el salario de Cristiano Ronaldo. En la misma línea se expresó otro aficionado: “Recibe 30 millones por fallar a puerta vacía”. “¡Se puede decir que Ronaldo es un espectador que no paga en los partidos de la Juventus desde hace al menos un mes!”, escribió otro.

