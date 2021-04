Laporta dijo que estaba en contra de la Superliga... Pero el Barça confirma su participación

El Real Madrid lo hizo por la noche y el Barcelona ha esperado a la mañana para confirmar su participación en la Superliga que quiere revolucionar el mundo del fútbol. “El FC Barcelona anuncia que ha llegado a un acuerdo con otros once de los clubes de fútbol más importantes de Europa para formar una nueva competición, la Superliga, que estará gobernada por sus Clubes Fundadores y que nace con la voluntad de ser la mejor competición deportiva a nivel de clubes del mundo”, comienza en su comunicado el equipo azulgrana, para añadir a continuación la nota oficial en la que explican el modo de competición, los equipos participantes, fechas... También habla de que “la pandemia mundial ha acelerado la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo” o de que los organismos que regulan el mundo del fútbol (UEFA, etc) “no resuelven las cuestiones fundamentales, que pasan por la necesidad de ofrecer partidos de más calidad y por obtener recursos financieros adicionales para el mundo del fútbol”.

❗ El FC Barcelona, Club fundador de la nueva Superliga — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 19, 2021

En estos últimos puntos citados se habla fundamentalmente de negocio y dinero, y aquí es donde la “maldita hemeroteca“ ha desvelado las contracciones de Joan Laporta, presidente del Barça, que durante la campaña electoral aseguró en la Cope. “Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol. Es una cuestión sólo de dinero”. En su defensa se puede decir que después quiso matizar en parte esa afirmación. “Es una opinión muy personal de lo que he ido viendo de lo que ha salido, tampoco tengo una información en profundidad de cómo va a estar organizada la competición, pero estoy más por eso de que no todo es el dinero, porque a lo mejor pensando en ganar mucho dinero te vas a cargar el negocio, lo que es el fútbol, lo que son las esencias del fútbol, este deporte tan bonito que sirve para que una comunidad esté orgullosa de su equipo, para que haya unas relaciones muy bonitas... Yo creo que la Superliga se lo podría cargar”. E incluso propuso otra competición: “Yo creo que hay soluciones alternativas, como podría ser por ejemplo un Supermundial de clubes cada dos años, alternativo al de selecciones, y, bueno, hoy por hoy no lo tengo estudiado a fondo, pero me inclino más por esta opción que no por la Superliga”.

🧐@JoanLaportaFCB opinaba esto sobre la Superliga Europea:



❌ "La Superliga Europea se carga el negocio del fútbol. Es una cuestión sólo de dinero"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/kVitNdcoxD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 18, 2021

Ahora ya sí sabe cómo va a ser esta nueva competición de los mejores clubes de Europa, y el Barça está dentro.