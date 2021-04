La dura respuesta de Mónica García a la presencia de Abascal y Monasterio en el palco del Rayo

La presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, y de la candidata de ese partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, en el palco del estadio del Rayo para presenciar el partido contra el Albacete provocó todo tipo de respuestas.

El presidente el Rayo, Raúl Martín Presa, justificó esa presencia de los dos políticos en el palco de Vallecas en el interés que mostraron por acudir al estadio y porque el Rayo “está abierto a todos”. “Abascal y Monasterio llamaron diciendo que querían venir, mostraron interés, y me pareció bien porque el Rayo es un equipo abierto a todos y Vallecas es un barrio que acoge a toda la gente”, declaró Martín Presa.

La actitud de Martín Presa, de Abascal y de Monasterio fue respondida a través de las redes sociales por Mónica García, candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Confirmo que el presidente del Rayo no me ha invitado al partido. Tampoco habría ido, porque si los aficionados no pueden ir no sé por qué debería poder ir un cargo político. Pero siempre es bueno aclararlo”, escribió Mónica García.

Después del partido, Abascal publicó un mensaje en Twitter para dar las gracias al Rayo Vallecano: “Quiero dar las gracias al Rayo Vallecano por la invitación y la acogida que hoy nos han brindado. Vallecas no merece ser conocida por un puñado de energúmenos, sino por sus buenas gentes, y por este gran club que lleva su nombre por toda España”.

Pero la presencia de Abascal y Monasterio en el palco de Vallecas no fue bien recibida por la afición del Rayo, que mostró su malestar con Martín Presa. “Das auténtico asco. En Vallecas no hay lugar para el fascismo ni para los tontos útiles”, publicó la Plataforma ADRV en un comunicado.