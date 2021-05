Por primera vez en mucho tiempo no llovió en Valdebebas durante el partido del Real Madrid. No hubo más diluvio que el de los aspersores, puntuales en el descanso para que el césped siguiese estando rápido. Jugó más fluido el Real Madrid en la primera parte, pero los goles los encontró en la segunda para que la noche fuese redonda. Y lo fue porque los blancos siguieron opositando a la Liga mientras pensaban en la Champions. Igual que en el empate a cero ante el Betis, el Chelsea seguía muy presente en el horizonte y por eso Modric y Kroos se quedaron en el banquillo, reservando energías para tratar de estar en la final de la Champions. En cualquier otra circunstancia Zidane los exprimiría, pero con otro frente abierto tan suculento no quiso arriesgar. Con el paso de los minutos se podría haber planteado su entrada en la segunda mitad, pero lo tenía clarísimo. Los dos mejores centrocampistas eran para la Champions.

Pensando un poco también en el miércoles Hazard volvió a ser titular después de mucho tiempo. No lo era desde el 30 de enero, precisamente en el día de la última derrota del Real Madrid ante el Levante. Desde que regresó no había pasado de los 25 minutos ante el Chelsea y un cuarto de hora previo frente al Betis. Va poco a poco el belga, aunque un poco de su calidad es mucho. Con tres detalles estuvo cerca del gol y convirtió en peligrosas otras jugadas de ataque de los suyos. Setenta minutos tuvo ante Osasuna y después se fue a descansar para preparar lo que viene. Y lo bueno es que se marchó ileso, algo que no puede decir Varane, sustituido por Nacho en el intermedio con una molestias en la pierna derecha. Las pruebas médicas de hoy dirán si el francés puede ir a Londres, aunque con la previsible vuelta de Ramos su ausencia parece menos amenazadora y más teniendo en cuenta el momento de forma de Militao, que hizo de todo y todo bien ayer. Lo mismo que Antonio Blanco, otra vez titular e impecable tanto en la recuperación como en la salida de balón. Con otros dos canteranos más terminó el Madrid el choque: Arribas y Miguel Gutiérrez, muy bien en el sitio de Marcelo.