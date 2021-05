La contundente respuesta a Tezanos tras la victoria de Ayuso en las elecciones de Madrid

El presidente del CIS, José Félix Tezanos arremetió contra la candidata popular a las elecciones autonómicas madrilenañs, Isabel Díaz Ayuso, en un artículo publicado en una revista en el que critica también el apoyo electoral que tiene en torno “al mundo de las tabernas”. Ahora, con la victoria de Ayuso en las elecciones de Madrid, se lo han recordado.

En el artículo publicado en el número de mayo de “Temas para el debate”, titulado “Globos políticos y escenarios singulares”, Tezanos se refiere a las singularidades de estos comicios del 4M, entre las que cita la “sorpresa” de “la mayor parte de los analistas” por “la escasa entidad intelectual y política de la candidata” popular. “Algunos, incluso, no han dudado en recordar su pobre trayectoria anterior en el PP, subrayando la humillación que tuvo que soportar por parte de quienes valoraron en su día su nivel óptimo de competencia encargándola del twitter del perro de Esperanza Aguirre (”Pecas”)”, afirma.cTras asegurar que rasgos similares de “carencia de trayectorias políticas brillantes” se han dado en otros países, y pone como ejemplo el caso de Donald Trump, el presidente del CIS dice que los que sostienen que “la candidata de la derecha en Madrid no es más que un globo de aire que no tiene prácticamente nada dentro”, no deben olvidar que “nada garantiza que tal pinchado vaya a tener lugar antes de producir efectos políticos negativos”. Tezanos sostenía también que en esta ocasión el PP ha recurrido a movilizar electoralmente “a un amplio sector que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares”.

Ayuso le respondió en un tuit, también el portavoz del PP en la Asamblea y director de campaña del partido, Alfonso Serrano, ha destacado este martes la “participación histórica” en las elecciones del 4 de mayo, en las que, ha dicho, “muchos tabernarios han votado a Isabel Díaz Ayuso mal que le pese” al presidente del CIS, José Félix Tezanos.

Pero la respuesta más contundente no ha llegado de la política. Ha sido el ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes el que más crítico ha sido tras la inapelable victoria de Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid

“Ha hablado la mayoría y no sabía yo que en Madrid había tanta taberna”, ha asegurado el ex deportista en las redes sociales”. Y ha continuado: “Tezanos, ese visionario. Nostradamus tabernario”, ha insistido para recalcar los errores de Tezanos tanto en sus predicciones de las elecciones como en los comentarios que hizo sobre los votantes justo antes de que abriesen las urnas.