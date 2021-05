Omar Montes y Fernando Torres a “puñetazo limpio” en el gimnasio

Fernando Torres sigue sorprendiendo por su increíble estado de forma tras colgar las botas. El exdelantero del Atlético de Madrid ha decidido dedicar su tiempo a cuidar su cuerpo con una importante rutina física y apoyándose en el boxeo, dejando a todos alucinados con su brutal cambio físico.

Recientemente, Fernando Torres ha coincidido con otro gran conocedor del boxeo sobre el ring: el cantante Omar Montes. Un divertido cara a cara que el cantante compartió en redes sociales.

Allí, los madrileños se han batido en duelo junto a otros amigos, entre los que se encontraba también el famoso exboxeador, Sergio Maravilla Martínez. Y es que para quien todavía no lo sepa, el cantante reggaeton fue en otros tiempos campeón de Madrid y España. “Mi abuela me dijo que sufría mucho cada vez que iba a pelear y me pidió que cambiara eso. Me dijo que se me daba muy bien cantar, que ya lo había hecho desde pequeño”, confesó para una entrevista en LaSexta.

El cantante ha publicado el encuentro en redes sociales

“El Niño”, que anunció su retirada el 21 de junio de 2019, ha ganado masa muscular y, lejos de aquel futbolista espigado, ahora muestra cuello fuerte, espalda ancha y brazos muy musculados, como se puede ver en las fotos que comparte en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el ex atlético puede presumir de estar hecho un auténtico toro gracias a los duros entrenamientos diarios a los que se somete en la cadena de gimnasios que tiene en Madrid, llamada Nine Fitness.