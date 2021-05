Bradley Wiggins: “Hay dudas sobre la fragilidad de Bernal”

Bradley Wiggins ha analizado el Giro en unas declaraciones cedidas a La Razón por Eurosport , la cadena que emite en directo y en exclusiva la carrera desde el 8 al 30 de mayo. Wiggins da su visión sobre diversos aspectos de la carrera

El Giro en mayo

Creo que es realmente bueno que vuelva a su calendario. El Giro siempre ha sido históricamente en mayo, lo que le añade la nieve en las montañas. El año pasado lo tuvimos en una época del año en la que nunca antes lo habíamos visto y subieron al Stelvio sin nieve, por ejemplo. Parte de la carrera consiste en afrontar las condiciones meteorológicas. Este año tenemos el Zoncolan, en el que corrió gente como Pantani, por lo que debería ser especial. Es genial tener el Giro de regreso a donde pertenece. Tener a Bernal, el favorito de Italia, Vincenzo Nibali, dos veces ganador y alguien a quien amo y admiro mucho ... Va a ser una gran carrera. Estoy muy emocionado por ello.

Simon Yates y sus fantasmas en el Giro

Mi ganador es Simon Yates. Tiene asuntos pendientes desde que ganó Chris Froome Simon es un atleta increíble. Es el primer año que no está con su hermano. Están muy unidos, trabajaron muy bien juntos y también hicieron muchas carreras estos últimos años donde trabajaron juntos. Simon ha demostrado que puede ganar una grande, ganó la Vuelta, no se inmuta, se enfrenta muy bien a las decepciones, pero también se maneja muy bien con el éxito, lo que creo que es algo muy importante. Es muy tranquilo, solo se ocupa de sus asuntos y no hay tonterías a su alrededor. Para mí es el favorito para esta carrera, de verdad. Creo que este es su momento. Ahora es un ciclista muy maduro, han pasado tres años desde que ganó la Vuelta, y también tres desde el Giro que ganó Chris Froome cuando Simon reventó. El tiempo ha pasado y creo que esto es su momento ahora para recuperar el Giro que perdió.

Los favoritos

Hugh Carthy estará allí. Creo que Remco Evenepoel, que regresará después de una caída terrible, se parece al ciclista que era antes del accidente. Nunca descartes a Vincenzo Nibali, quizás sea su último Giro. Tal vez, con suerte no, pero creo que definitivamente estará allí en los momentos decisivos. Almeida tiene asuntos pendientes y habrá aprendido mucho de esa carrera el año pasado. Era muy inexperto, un corredor joven que mantuvo el maillot de líder durante mucho tiempo. Él y Almeida jugarán esa espada de doble filo este año con ambos para Deceuninck, ya que la carrera está abierta.

Finales de etapa destacados

Creo que, en general, a pesar de los nombres que aparecen en las etapas, el terreno de cada Giro es único. No puedes dejar de reconocer que estás compitiendo en Italia en las grandes subidas, especialmente con las grandes multitudes en las subidas. Vimos a Miguel Ángel López hace un par de años arremeter contra un espectador y es un imagen muy reconocible. Todo se suma al espectáculo de la misma.

Hace solo unos años que Nibali remontaba tres minutos y medio para ganar el Giro. El Giro nunca termina hasta que termina y creo que su terreno se presta a eso. Creo que la forma en que está estructurado el recorrido (podrías tener una etapa de montaña cada pocos días) lo hace duro y rápido.

Tao Geoghegan Hart

Es un ganador de una grande y el siguiente paso lógico para él es el Tour de Francia y conseguir más. Puedes ganar el Giro o la Vuelta, como lo hizo Simon Yates , y el paso natural es hacer el Tour. Nunca es natural volver al Giro, defenderlo y ser el número uno. Es como si te hubieras probado a ti mismo, pero no lo has hecho lo suficiente. Es una pena que no vuelva al Tour. Hubiera sido bueno ver al campeón británico defender su título. Para Tao, el siguiente camino es el Tour.

Filippo Ganna

Filippo Ganna es una superestrella y no veía que nadie pudiera ganarle en el prólogo. Ha dejado claro sus intenciones de que también quiere hacer el récord de la hora y creo que no lo olvidará.

Corredores británicos

James Knox ha estado en ascenso. Esta es realmente una carrera para tipos como él y como Simon Yates. Hugh Carthy quedó tercero en la Vuelta el año pasado, Tao [Geoghegan Hart] ganó el Giro, es como si el éxito engendrara éxito. Los ciclistas británicos más jóvenes están viendo la posibilidad de que pueden hacer algo. Ya sea una victoria de etapa o un top ten, pero también ganar una gran vuelta ahora no está fuera de discusión para un corredor británico.

Candidatos sorpresa

La mayor sorpresa vendrá de los corredores británicos. James Knox está listo para dar un paso al frente. Definitivamente es una oportunidad para él de ocupar un lugar en el podio. No está descartado que podamos tener dos británicos en el podio este año. En Deceuninck-QuickStep Evenepoel y Almeida jugarán esa espada de doble filo

Egan Bernal

Hay dudas sobre la fragilidad de sus carreras. Como ganador del Tour, podría verlo degradado dentro de su equipo mientras Geraint Thomas está en pie de guerra ganando el Tour de Romandía. La pregunta sobre quién es el líder del equipo ha sido respondida ya: es Geraint Thomas nuevamente. Hay interrogantes sobre si su lesión en la espalda todavía lo atormenta, pero también sobre su forma, porque no lo hemos visto mucho desde París-Niza. Una vez que la gente ve que eres vencible, la exageración que te rodea al entrar en una carrera se desvanece y ese es el caso de Bernal ahora. Hay interrogantes sobre su fragilidad y capacidad para durar aguantar tres semanas, incluso como ganador del Tour.

Ciclistas jóvenes

Vimos a Almeida liderando el Giro el año pasado, a Jai Hindley, a Geoghegan Hart ganando. No es inconcebible que los jóvenes ciclistas puedan ganar una grande ahora y ya no tienen que esperar. Cualquiera está dentro con un grito.

Qué se necesita para ganar una gran vuelta

Se trata de estar bien al 90% durante tres semanas. No tener días malos, pero tampoco se necesita grandes días. Esa es la clave para una gran vuelta. Algunos ciclistas pueden tener días excepcionales; hemos visto a Alaphilippe tener días geniales y luego desaparecer; Vimos a Almeida tener unos días magníficos y luego realmente decaer. Su quinto lugar en la etapa de apertura el año pasado fue clave para eso. Mantenerse saludable es esencial y este año con el Giro en mayo, las impredecibles condiciones climáticas lo hacen muy difícil.

Tobias Foss

Creo que estará en el top 10. Siendo noruego, con las altas montañas y si hay nieve, también se manejará bien en la altitud. Parece hambriento desde el año pasado. Fue una gran decepción para él y creo que lo hubiéramos visto mucho el año pasado, pero esta temporada será su resurrección.

Mikkel Honoré

El Giro es una carrera que todo ciclista sabe que es difícil. Una vez que las brechas de tiempo son grandes se abren grandes oportunidades, es una carrera que puede ganar cualquier ciclista. Va a tener hambre de éxito después del año pasado.

El equipo DSM

Jai Hindley tendrá otra buena carrera este año. No está entre mis tres favoritos este año, pero no lo estaba el año pasado. No es un ciclista que prospere siendo un favorito, pero es duro. Estará buscando volver al podio como el año pasado y demostrando que no fue solo un espejismo.

Sus recuerdos favoritos del Giro

Mi recuerdo favorito fue mi primer Giro en 2003, corriendo con Marco Pantani. Eso fue algo especial. Mario Cipollini también era Campeón del Mundo en esa carrera y eso nunca lo olvidaré