Fue un gustazo para el seguidor rojiblanco ver a su equipo salir al campo del todopoderoso Barcelona a ganar. Sí, el equipo del Cholo Simeone salió al Camp Nou buscando la victoria. Quizá le faltó practica goleadora, pero no se le puede reprochar la actitud con la que compareció en el campo del Barça. En el primer tiempo fue muy superior a los azulgrana y en el segundo desde luego que no fue inferior.

El Atlético tuvo la ambición suficiente para demostrar que cuando el equipo quiere, tiene la capacidad y los argumentos más que suficientes para ganar a cualquier rival en cualquier campo. Lo sorprendente no es la manera de plantar cara a los de Koeman, sino cómo diantres es posible que, contra equipos teóricamente inferiores, al equipo le cueste tanto llevar la iniciativa del juego. No tiene una explicación. Es el gran misterio del Atlético.

Si el equipo no ganase esta liga que ha dominado durante tantas jornadas, en la retina no quedara este empate, sino los partidos frente a Levante, Celta, Getafe, Betis o Athletic Club, donde más allá de un resultado negativo, la actitud de los de Simeone fue bastante mas reprochable que la del pasado sábado en Barcelona. Los rojiblancos fueron superiores a su rival de principio a fin y no fue por casualidad. Presionar arriba, forzar perdidas, encarar y terminar jugadas, aumentó la confianza de los colchoneros a la vez que crecían las dudas de su rival. Con una actitud parecida, los colchoneros no hubieran llegado con esta necesidad de puntos y con estas apreturas al final del campeonato, pero tal y como están las cosas sólo queda ganar los tres partidos restantes. El camino correcto del Atlético es lo que se vio en Barcelona.