El Gobierno se plantea abrir los estadios al público en las dos últimas jornadas

El Gobierno se plantea abrir los estadios al público para los dos últimos partidos de Liga, aunque ha solicitado un plazo de 24 horas para tomar una decisión, según informa el diario “Marca”. El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha reunido hoy con el secretario de Estado para el deporte, José Manuel Franco, y con el presidente de la Liga, Javier Tebas. El presidente de la ACB, Antonio Martín, también ha participado de manera telemática.

La presencia de público en los estadios es una antigua petición de Tebas y de Antonio Martín, que se ha visto retrasada hasta ahora. “Que la gente pueda acudir a un solo partido ya es mucho, hay que pensar en equipos como el Cartagena o el Castellón, que pueden descender sin que su afición haya visto su paso por el fútbol profesional. El valor que tiene que puedan ir a solo un partido es increíble para los aficionados y para LaLiga, para mí supone muchísimo”, aseguró Tebas en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

“Durante muchos meses hemos mantenido una postura de colaboración con el Ministerio de Sanidad”, explica Tebas. “Pero no podemos seguir con la incoherencia, no me va a convencer que me digan que es por temas sanitarios. ¿Quién se equivoca? ¿Las Comunidades Autónomas o Sanidad? Si se es coherente, debe haber público en los estadios”, afirma.

“Soy partidario de que haya público en Cádiz, aunque no lo pueda haber en San Sebastián. ¿Si hubiese un rebrote en Valencia hay que impedir que entre la gente en todos los estadios? ¿Qué afecta a la integridad de la competición? Nos entra ‘integritis’ a veces... Los propios clubes, por unanimidad, han dicho que para adelante, porque el valor de que vayan aficionados es mucho más que esa circunstancia″, reconoce Tebas.