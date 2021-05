La bronca con Zidane por la que Marcelo no estará ante el Granada

La lista de convocados confeccionada por Zinedine Zidane para el decisivo encuentro en Granada (22.00) de mañana jueves ha tenido la sorprendente ausencia de Marcelo. En un principio todo parecía indicar que el brasileño podría haberse resentido de las molestias musculares que le impidieron acabar el último encuentro contra el Sevilla, a pesar de que el lateral completó la sesión de entrenamiento de este miércoles con total normalidad. Sin embargo, ahora ha trascendido el motivo real de su ausencia para el choque en el Nuevo Los Cármenes (22.00 horas, Movistar LaLiga).

Según ha desvelado el portal ‘GOAL’, la ausencia de Marcelo se debe a una discusión con su técnico, Zinedine Zidane, precisamente durante la última sesión de entrenamiento previa al desplazamiento a Los Cármenes. Según este medio de comunicación, el veterano lateral, que este miércoles ha cumplido 33 años, habría puesto en duda aspectos tácticos en defensa, lo que habría derivado en su descuelgue de la lista de convocados.

La relación entre Marcelo y el técnico no atraviesa por su mejor momento. El lateral ha quedado relegado a un segundo plano desde la llegada de Mendy y no está satisfecho con su situación esta temporada, donde es el decimoquinto jugador de la plantilla en minutos jugados. No en vano L’Equipe ya publicó que el brasileño llegó a ir al despacho de Zidane para pedirle explicaciones ante su situación. La ausencia de Marcelo brinda al canterano Miguel Gutiérrez la posibilidad de debutar en un once titular con el Madrid. El jugador del filial ya se ha estrenado oficialmente pero en el Nuevo Los Cármenes lo hará por primera vez desde el arranque del partido.