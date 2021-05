El tremendo susto de Nadal por esta caída durante su partido contra Zverev

«Me dolían varias partes del cuerpo, porque tengo heridas por diferentes lugares. Fue en una carrera, se me quedó el pie clavado por la línea. Me he pegado un golpe en la muñeca, me he asustado un poco, pero a los pocos segundos me di cuenta de que no era nada», contaba Rafa Nadal después de ganar a Zverev y ya recuperado de su caída en el primer set. Salió disparado el español a por una bola corta, tropezó con la línea, que ya días atrás no estaba bien clavada en el suelo, y se estrelló contra la arcilla roja. Hubo un momento de susto, se levantó, se fue a su silla y pronto se dio cuenta que era una caída sin consecuencias.

Pasado ese momento extraño siguió a lo suyo y terminó el buen trabajo que firmó ante Zverev, al que derrotó en dos sets (6-3 y 6-4) más intensos de lo que dice el marcador y en los que el de Manacor elevó su nivel tenístico de estos días. «Cuando luchas, normalmente tienes algo de premio. Luché mucho contra Shapovalov y al final pude ganar y me permitió jugar hoy. Jugué mucho mejor y de forma más sólida. Fue uno de mis mejores partidos en tierra contra un rival muy duro», explicaba tras vengarse de Zverev, que justo una semana antes lo había eliminado en Madrid. Rafa empezó con un 4-0 a favor, luego estuvo a punto de perder los dos breaks a favor, pero lo paró a tiempo tras el tropezón. En el segundo set se puso por delante y después ganó todas las bolas de rotura que tuvo el alemán, incapaz ante la solidez de Rafa.

«Es una gran victoria, es importante haber ganado bajo presión, había perdido puntos importantes y esta semana me moví mejor. Estoy súper feliz», añadía Nadal, al que le espera Opelka que, con 2,11 metros es el techo del circuito.