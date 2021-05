El dueño de un “sex shop” inglés al que el Atlético de Madrid puede hacer rico

El triunfo del atlético hará feliz a los hinchas colchoneros y a muchos aficionados en toda España pero también a un ciudadano inglés que ni siquiera es seguidor de Atlético de Madrid. El vendedor británico de juguetes sexuales Carl Edwards está a punto de ganar 14.500 euros si el Atlético gana LaLiga por una apuesta que en su día le costó... ¡50 peniques!

Carl Edwards, de Hansdworth, Birmingham, ostenta una tienda de juguetes sexuales y este pasado fin de semana redescubrió un boleto de apuestas que había hecho en el que había apostado por apoyó a Man City, Norwich, Hull, Cheltenham y Atlético de Madrid; y que había realizado el pasado verano. Y lo curioso es que en sus apuestas incluyó opciones poco probables, que se han ido cumpliendo todas.

Al redescubrir el boleto de apuestas, se dio cuenta de que solo le queda al Atlético para lograr un premio masivo. El equipo de Diego Simeone es líder de la liga y 83 puntos por delante del Real Madrid con 81 y el tercer lugar Barcelona con 76.

Pleno de aciertos

Acertó con el Manchester City ganando la Premier League, Norwich triunfando en el Campeonato y Hull y Cheltenham ganando la Liga Uno y la Liga Dos respectivamente. El último punto de su apuesta es que el Atlético gane LaLiga, y el equipo de Diego Simeone parece encaminado a hacerlo. Si el Atleti vence al Real Valladolid este fin de semana, se coronará campeón por delante del Real Madrid. Pero si no logran ganar, Simeone, Carl y compañía exigirán al Villarreal que les haga un favor frente a sus rivales, que actualmente están a dos puntos de la jornada final.

Carl, nativo de Birmingham, propietario de la tienda para adultos Direct Pleasure, afirmó a los medios ingleses: “Estoy hecho un manojo de nervios en este momento. Casi me da un infarto cuando el Barcelona dejó entrar un gol en el último minuto el otro día. Nunca había ganado una apuesta como esta en mi vida y pensar que podría ganar £ 12.500 con 50p es increíble. Especialmente después de un año marcado por la pandemia en el que casi no he podido trabajar”.

“Creo que todo Handsworth está apoyando al Atlético de Madrid y estoy encantado de que el partido final se lleve a cabo cuando los pubs vuelvan a abrir. Será la fiesta del año en mi local The Calthorpe Arms si gano”, añadió.