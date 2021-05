Bombazo: “Mbappé y su familia tienen un acuerdo firmado con el Real Madrid”

Bruno Satin, poderoso agente y de gran prestigio en Francia, ha hablado sobre el futuro de Kylian Mbappé, al que ha colocado cerca del Real Madrid. El representante ha asegurado en ‘Late Football Club’, un programa de televisión, que el delantero galo ha alcanzado un acuerdo con el club blanco.

🗨️ "Kylian et sa famille auraient un accord de principe avec le Real Madrid"



“Mi sensación es que está dispuesto a dar el paso. También tengo la información de que Kylian Mbappé y su familia tienen un acuerdo con el Real Madrid. Habría un principio de acuerdo con la parte del jugador, pero también necesitamos el acuerdo con el PSG”, ha explicado Satin.

“Los qataríes y el Paris Saint Germain no han decidido privarse de Kylian Mbappé, muy bien podría irse al final de su contrato y marcharse a cero el próximo verano. La historia nos ha enseñado que cuando la dirección de PSG y Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea de ellos. Mbappé habla con el Real Madrid, pero no es una primicia, lleva pasado años”, sentenció Satin.

Lo cierto es que Mbappé sigue sin renovar con el PSG y siempre ha sido una prioridad para Florentino Pérez que espera tenerlo en el equipo la próxima temporada.