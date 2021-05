Los ataques de Bale antes de su posible vuelta al Real Madrid

El Real Madrid prepara ya la temporada que viene y uno de los nombres que vuelve a aparecer es Bale, que acaba su cesión en el Tottenham, donde ni el equipo ni él han cumplido con lo esperado. Pero es jugador del Madrid, aunque puede que ni a él ni al club le siga haciendo gracia.

En una entrevista en The Times, Bale ha dejado claro que no estuvo a gusto en la capital de España. Por ejemplo, porque se le reprochaba no hablar bien el idioma: “Hablo lo suficientemente bien como para defenderme y entiendo todo lo que sucede a mi alrededor. Lo que molestaba de verdad a la prensa era que no hablase con ellos, así que se inventaron un drama enorme, una telenovela acerca de que yo no era capaz de hacer esto o aquello”

Cuando ve lo que le ha pasado a Hazard este curso, tras sus risas tras la derrota en Londres, se ve a sí mismo. “He visto lo que han hecho, sí, y literalmente ha parecido que acabase de matar a alguien. Al fin y al cabo, es solo un partido de fútbol”.

Bale asegura que no estuvo a la alutra de lo que se esperaba de él, pero es que se esperaba lo que no era: “En Madrid esperan que seas un galáctico, es decir, que hagas lo que han visto hacer antes a otros jugadores, y, la verdad, seguramente yo no sea como ellos”, dice Bale, que critica veladamente algunas cosas de las estrellas: “Me gusta estar con los míos y ser discreto, mientras que hay otros muchos a los que les gusta salir y, bueno, no presumir, pero sí construir su marca, por así decirlo. Son aquellos que van a estos eventos de alfombra roja. Yo nunca he sido así, me gusta jugar al fútbol, irme a mi casa y ser una persona normal”

No es fácil aguantar la presión del Madrid y del fútbol “En España el fútbol está muy magnificado, todo lo que hagas en el Real Madrid está magnificado, y eso supone que tienes cámaras a tu alrededor las 24 horas y los siete días de la semana. Cuesta acostumbrarse”.

Cree que la prensa estuvo contra él: “Yo creo que lo que le fastidió a la prensa, y sé de buena tinta que eso era así, fue que no actuase como se suponía que debía hacerlo, pero, la verdad, no voy a cambiar por nadie. No voy a dejar que la prensa cambie ni mi vida ni mi forma de hacer las cosas, y creo que, por esa razón, me llevé algún palo de más, pero lo aceptaba”.