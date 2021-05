Thomas Tuchel busca con el Chelsea ganar la Champions que no pudo conseguir con el PSG

Fútbol

Cuando Tuchel entrenaba al Mainz, en un viaje en el autobús, sus futbolistas vieron cómo en la tele ponían un documental de Guardiola, pero la imagen se detuvo en un mapa de líneas indescifrable que Tuchel miraba como si le fuese la vida en ello. Lo cuenta «The Guardian» y era la imagen perfecta de un hombre buscando el tesoro en un mapa. O más bien desentrañando un mapa: eran los pases del Bayern de Guardiola y lo que buscaba Thomas Tuchel era un patrón en esa selva de líneas, algo con lo que descubrir el secreto de Pep y desarmarlo.

Antes de esta noche Tuchel habrá vuelto a ver vídeos del City y mapas de pases y zonas de calor para intentar sorprender a su amigo y rival. Ambos han cenado varias veces juntos, contándose su visión del fútbol y, también, supongo, callando cosas porque no dejan de ser rivales que se han cruzado en la Bundesliga, en la Premier y ahora en la final más grande del fútbol de clubes.

A Tuchel no se le esperaba aquí o no con el Chelsea, porque la temporada pasada llegó hasta este punto con el PSG y no pudo repetir al ser destituido por sus malas relaciones con Leonardo, el director deportivo. El Chelsea lo necesitaba sin embargo. Lampard, como Pirlo en la Juve, era un mito, pero eso ya no es suficiente (y esa moda de ex jugadores puede que esté llegando a su fin). No había sacado lo mejor de sus futbolistas como sí ha hecho Tuchel.

Tuchel repite final de Champions

El entrenador alemán cambió la mentalidad del equipo y algunas piezas. Dio un papel principal a Rudiger, confió en Azpilicueta e impuso el sistema de tres centrales y dos mediapuntas. «A principios de temporada veía muy difícil estar aquí, la verdad. En enero el equipo no estaba jugando bien, yo no estaba teniendo muchos minutos, pero no hay que perder nunca el foco. Lo importante era ser positivos, ir paso a paso, mantener la confianza. Cuando trabajas y no te presionas, llega el fruto y la recompensa», decía el lateral español.

Es un equipo joven, con sus ventajas e inconvenientes. No fueron pocas las críticas a sus delanteros por dejar vivo al Madrid hasta los últimos cinco minutos del segundo partido, cuando había sido superior casi siempre. La seguridad atrás, los kilómetros de Kanté y el toque de Mount, uno de los mejores futbolistas de la temporada en Europa, son sus mejores armas para detener al City de Guardiola y encontrar, al fin, el tesoro.