Luis Enrique convoca a cinco nuevos jugadores

Fútbol

La selección española ha pasado de tener 24 convocados a tener 28. Tras la marcha de Sergio Busquets, el seleccionador ha llamado a cinco jugadores nuevos: Brais Méndez, Carlos Soler, Pablo Fornals, Rodrigo Moreno y Albiol.

El nombre del jugador del Celta fue el primero en conocerse. Su club publicó en Twitter la convocatoria, aunque lo borró pronto para publicar después que estaba llamado para entrenarse con la selección. El único de los cinco que no ha disputado ningún partido con la selección es el valencianista Soler. Rodrigo es el que más continuidad ha tenido. Fornals sólo ha jugado dos partidos con la Roja y la experiencia de Brais se queda en uno. Albiol aporta la experiencia de ser campeón de Europa y del mundo con la selección.

Las cinco convocatorias son una medida de precaución del seleccionador, Luis Enrique. Los futbolistas españoles se someterán en estos días a test pcr diarios y estarán constantemente vigilados para evitar que surja un brote en la selección.

La sub’21 consiguió aislarlo después del positivo de Moncayola, pero Luis Enrique quiere estar preparado para que si un futbolista tiene que ser incluido en la lista de convocados de repente tenga al menos el mismo ritmo de competición que sus compañeros.

España no agotó la posibilidad que permitía la UEFA de convocar a 26 futbolistas. Es la única selección que no lo ha hecho y la normativa ahora no le permite cubrir esos dos cupos que tiene vacíos. Una vez facilitada la lista definitiva, el reglamento sólo permite hacer sustituciones por lesión o por enfermedad como el Covid-19. Y si un jugador es sustituido ya no puede volver a ser inscrito. Por eso quiere apurar los plazos hasta saber la evolución de Sergio Busquets, que con toda seguridad se perdería el primer partido de la Eurocopa, contra Suecia pero podría estar disponible para el segundo contra Polonia si evoluciona positivamente.

Durante el torneo las selecciones deben contar con al menos 13 jugadores disponibles para que se dispute el partido y uno de ellos debe ser un portero. En caso de que un equipo no cumpla con el cupo de 13 puede llamar a algún futbolista de urgencia, con los mismos requisitos que para la sustitución antes del comienzo del torneo. Si un jugador sale de la lista no puede volver a entrar.

Si una selección no puede convocar a trece jugadores, el partido se puede reprogramar dentro de las 48 horas siguientes. Y en caso de que fuera necesario podría cambiar incluso de sede.

En caso de que el partido no se pueda disputar en ninguno de los casos, el partido se dará por perdido por 3-0 a la selección que no pueda presentar los 13 jugadores necesarios.

Para eso los jugadores viven en burbujas, en principio, impenetrables