Gran despliegue en Roma: comienza la UEFA EURO 2020

La Piazza del Popolo preparada para la UEFA EURO 2020

El ambiente en Roma vuelve a tener colores. A primera hora de la mañana la Piazza del Popolo lucía como hacía mucho no se veía, viva, plena de luz, color y sonido. El evento más esperado que debía de realizarse el año pasado y pospuesto por la pandemia hoy arrancó con las palabras de una emocionada alcaldesa “Hemos vuelto con grandes eventos deportivos desde la Fórmula E y el Internacional de Tenis y ahora finalmente llega la UEFA tan esperada y lo mejor de todo es que llega con la presencia de los aficionados, respetando las reglas y recordando que la pandemia no está todavía terminada” comentó sobre las zonas que se han creado para seguir los partidos en varios puntos de la ciudad “Hoy nos encontramos aquí en la Fan Zone, en el fútbol Village y también hemos creado varios puntos repartidos por la ciudad, como a lo largo de la Via del Corso, en la Terraza del Pincio, en la Piazza Mignanelli, en la Piazza San Lorenzo in Lucina, en la zona de los Foros Imperiales...” señaló Raggi.

Roma vuelve a lucir y según se van recorriendo los diferentes puntos desde donde se podrá seguir la competición durante el mes que tiene de duración ya se empiezan a ver a los grupos de aficionados que están deseando que arranque esta noche el primer partido.

Los partidos de la Euro 2020 que se disputarán en Roma

Hoy viernes 11 de Junio, a las 21.00 hrs. se enfrentarán las selecciones de Turquía e Italia en el estadio Olímpico de Roma y será el partido del Grupo A que corresponde a la fase de grupos de la Euro2020.

El miércoles 16 de Junio, también a las 21.00 hrs. jugarán Italia y Suiza pertenecientes al Grupo A. El domingo 20 de Junio jugarán más temprano, a las 18.00 hrs Italia y Gales y el sábado 3 de Julio se enfrentarán los vencedores a las 21.00 hrs.

Ésta es la 60 edición de la UEFA EURO 2020 y es la primera vez en la historia que se disputarán cuatro partidos en la capital de Italia .

Las zonas habilitadas para los fans permanecerán abiertas durante todo el evento, del 11 de Junio al 11 de Julio en la que se podrá disfrutar también de conciertos, puestas en escena teatrales, Dj’s. ...habrá espacios con venta de comida que ofrecerán especialidades típicas romanas para recuperar fuerza y los que lo deseen, podrán jugar futbol disputando partidas de tres contra tres jugadores. La idea es que todo el mundo lo pase bien.

El trofeo más deseado se pasea

Copa Henry Delaunay, expuesta en la terraza del Pincio de Villa Borghese en Roma

La copa ha viajado por Budapest, Bakú, Copenhague, Amsterdam, San Petersburgo, Sevilla, Munich, Glasgow, Londres hasta llegar a Roma para ser expuesta directamente en la explanada del Coliseo y de allí viajó a uno de los sitios más apreciados por los italianos de la ciudad, la Terraza del Pincio en la Villa Borghese.

¿Quién la levantará en Londres el 11 de Julio?