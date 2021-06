El ejemplo de Azpilicueta

Fútbol

España es una selección escasa de experiencia y la presencia de futbolistas como Azpilicueta, capitán del equipo campeón de Europa, es fundamental para motivar a sus compañeros en una situación como ésta, en la que sólo el triunfo garantiza a la selección la presencia en los octavos de final.

«La lección es no rendirse. Mucha gente daba por muerto al Chelsea esta temporada. En enero nos daba todo el mundo fuera de la Champions, de los tres o cuatro primeros en la Premier. La enseñanza es no rendirte, saber que hay que luchar hasta el final. Tenemos un objetivo muy claro y no te puedes dar por vencido por no ganar los primeros partidos. No nos damos por muertos. Al contrario. Hay que aprender a mejorar y remar todos en la misma dirección porque esto es muy largo», advierte el capitán del Chelsea.

Azpilicueta no admite distracciones, no quiere hacer cuentas antes del partido. «Nosotros vamos a ir a ganar, a intentar marcar el máximo de goles y encajar lo menos posible, no merece la pena pensar en posibilidades sino centrarnos en lo nuestro», asegura.

Los jugadores miran la parte positiva de la situación y es que la Roja depende de sí misma para llegar a los octavos de final. Una victoria se lo garantiza.

«El vestuario está con muchas ganas de que llegue el partido. Nos encontramos en una situación que nos habría gustado que fuese mejor, con seis puntos. No ha sido así, pero lo tenemos en nuestra mano y lo importante en el fútbol es depender de uno mismo. Jugamos en casa y es como una eliminatoria. Hay cosas que tenemos que analizar», asegura.

«Es un partido de vida o muerte, hay que ir con confianza porque tenemos hambre para sacarlo adelante», asegura César Azpìlicueta, que aún no ha debutado en la Eurocopa. Es uno de los ocho futbolistas que han visto los dos partidos desde el banquillo.

El ejemplo de lo que ha sucedido con el Chelsea esta temporada alimenta su esperanza. Y la de España.