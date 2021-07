El Barcelona sigue haciendo hueco a la ficha de Messi: Trincao, cedido a los Wolves

“El FC Barcelona y el Wolverhampton Wanderers Football Club han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Francisco Trincão hasta el 30 de junio de 2022. El conjunto inglés se hará cargo de la ficha del jugador y tiene una opción de compra no obligatoria”. Con estas palabras explica el equipo azulgrana cuál es el futuro inmediato del atacante portugués de 21 años. Trincão llegó el verano pasado al Camp Nou y su primera temporada como barcelonista ha sido muy irregular. Ha participado en 43 partidos, marcando tres goles y dos asistencias. 28 han sido en LaLiga, siete en la Champions, cinco en la Copa del Rey y dos en la Supercopa de España. Nunca se ha hecho imprescindible para Koeman.

La salida a la Premier, a un equipo de la zona media de la tabla, con entrenador portugués (Bruno Lage) y con muchos compatriotas en la plantilla parece un buen destino para que el extremo sume minutos y experiencia, pues es un futbolista con mucho potencial. Además, permite al Barcelona ir haciendo hueco para que los números de la operación de la renovación (¿o ahora sería ya contratación?) de Messi cuadren. El problema para la continuidad del capitán es que el Barcelona tiene que ahorrar para no pasarse del límite salarial, y el mercado, después de la crisis del coronavirus, no es que esté demasiado boyante para los traspasos. Con la salida de Trincão se ahorra una ficha. Es el tercer jugador en abandonar la entidad, después de Todibo y Konrad. Júnior Firpo, con el que Koeman no contaba, puede ser el siguiente, con dirección también a la Premier, al Leeds, y según informa “Mundo Deportivo”, el Barça está dispuesto a dar la carta de libertad a Pjanic y Umtiti, ya que no hay ofertas por ellos.

La lista de bajas seguirá creciendo y desde el club esperan que afecte a jugadores con más peso económico, como puede ser Coutinho, el fichaje más caro en la historia de la entidad, que ha resultado un fiasco; Lenglet, Sergi Roberto... Mientras, Messi sigue concentrado en Argentina y en la Copa América, después de haberse clasificado para semifinales tras superar a Ecuador en un partido muy apretado pese al marcador de 3-0. Leo anotó un gran gol de falta y dio las asistencias de los otros dos, logrados por De Paul y Lautaro Martínez. El próximo rival de la albiceleste será Colombia. Por el otro lado, Brasil, que es el anfitrión y favorito, y Perú, buscan un puesto en la final.