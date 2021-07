Muere un portero de la NHL al reventarle el pecho unos fuegos artificiales

El portero de los Columbus Blue Jackets Matiss Kivlenieks murió por un traumatismo torácico causado por la explosión de un mortero de fuegos artificiales en lo que las autoridades describieron el lunes como un trágico accidente en una casa de Michigan el 4 de julio. La policía de Novi, Michigan, dijo que los fuegos artificiales se inclinaron ligeramente y comenzaron a disparar hacia las personas que estaban cerca el domingo por la noche. Kivlenieks, de 24 años, estaba en una bañera de hidromasaje y trató de alejarse con otras personas, dijo el teniente de policía Jason Meier. Las autoridades dijeron con anterioridad que el letón había muerto de una aparente lesión en la cabeza durante una caída, pero una autopsia aclaró la causa de la muerte.

Los bomberos y los paramédicos llegaron a la casa poco después de las 10 de la noche y llevaron a Kivlenieks a un hospital, donde se certificó su muerte, dijo Meier. La oficina del médico forense del condado de Oakland informó de los resultados preliminares de la autopsia el lunes por la tarde. Antes de la autopsia, la policía dijo que se creía que Kivlenieks había resbalado y se había golpeado la cabeza contra el hormigón mientras huía de unos fuegos artificiales que funcionaban mal. “Por el momento, estamos bastante seguros de que fue un trágico accidente”, dijo Meier.

El director general del Columbus, Jarmo Kekalainen, tuiteó: “La vida es tan preciosa y puede ser tan frágil. Abraza a tus seres queridos hoy. RIP Matiss, te echaremos mucho de menos”. El presidente de operaciones de hockey de los Blue Jackets, John Davidson, dijo que era un “momento devastador” para el equipo. “Kivi era un joven excepcional que saludaba cada día y a todo el mundo con una sonrisa y el impacto que tuvo durante sus cuatro años con nuestra organización no será olvidado”, dijo.

La muerte de Kivlenieks se produjo en la víspera del cuarto partido de la final de la Copa Stanley en Montreal. El Bell Centre guardó un momento de silencio por Kivlenieks antes de los himnos nacionales, y el entrenador de los Tampa Bay Lightning, Jon Cooper, hizo comentarios sobre Kivlenieks tras la derrota de su equipo en la prórroga ante los Canadiens.

“Sólo quiero dar nuestro más sincero pésame a la familia Kivlenieks”, dijo Cooper. “Es una tragedia horrible para cualquiera, para cualquier familia que pase por eso. Pero alguien de la familia de la NHL, tan cercana como todos los equipos que luchan por ahí, de todos los Lightning, nuestras condolencias.”

El Comisionado de la NHL, Gary Bettman, dijo que “el amor por la vida y la pasión por el juego de Kivlenieks serán profundamente extrañados por todos aquellos que han tenido la suerte de tenerlo como compañero de equipo y amigo.”

La Federación de Hockey de Letonia calificó la muerte de Kivlenieks como “una gran pérdida no sólo para el hockey letón, sino para toda la nación letona”.

Kivlenieks representó recientemente a Letonia esta primavera en el campeonato mundial de hockey, en el que jugó cuatro partidos. La temporada pasada jugó dos partidos con los Blue Jackets y ocho con los Cleveland Monsters de la Liga de Hockey Americana.

Nativo de Riga, Letonia, Kivlenieks firmó con los Blue Jackets como agente libre en mayo de 2017 y jugó ocho partidos para el club en general. Fue visto como un posible portero número 2 la próxima temporada si Joonas Korpisalo o Elvis Merzlikins son intercambiados. Kivlenieks estuvo en el Mid-Ohio Sports Car Course de Lexington el pasado martes como invitado del piloto de IndyCar Alexander Rossi. Rossi anunció ese día que iba a correr en México en noviembre, y Kivlenieks dio un paseo por Mid-Ohio en una Honda Ridgeline para ayudar a promocionar tanto a Rossi como la carrera de IndyCar del domingo. “Esto golpea duro”, tuiteó Rossi. “Oraciones para la familia y el equipo”.

Meier dijo que los hallazgos de la autopsia llevaron a los oficiales a volver a entrevistar a algunos testigos. Dijo que la policía seguirá tratando de entrevistar a todas las personas que puedan que estaban allí. “Estamos empezando a formar una imagen bastante buena de lo que ocurrió”, dijo. Meier dijo que la policía que respondió a las llamadas de emergencia, que había una “gran reunión” en la casa, pero no tenía una estimación de cuántas personas estaban allí. Meier no quiso proporcionar la dirección de la propiedad en Novi, un suburbio del norte de Detroit. Todavía no se había completado un informe policial.

“Qué trágica pérdida para todos los que lo conocimos y estoy pensando y rezando por su familia”, tuiteó el ex capitán de los Blue Jackets Nick Foligno. “El cielo ganó un maldito buen portero y mejor persona... Simplemente, demasiado pronto”. El exdefensa de Columbus David Savard se enteró del accidente por Foligno. “Fue un despertar brutal esta mañana”, dijo Savard en francés. “Ese era un buen chico con mucho talento que iba a ser parte del equipo el próximo año o en el futuro. Es extremadamente triste”.