Las palabras de Koeman sobre Mbappé y el Real Madrid que no gustarán a los barcelonistas

A Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, no se le puede acusar de no ser sincero en las conferencias de prensa. Hoy la ha dado, antes del partido del domingo contra el Getafe y ha sido muy claro en todos los asuntos.

Año de transición

“No soy partidario de pensar en no ganar cosas. Creo que estamos en un club que hay que demostrar siempre una mentalidad ganadora. Hay que ser realista con el momento del club, no podemos luchar por los mejores jugadores del mundo. Sabemos que nos falta el mejor del mundo, pero tenemos que mejorar como equipo. Aspiramos al máximo, pero hay que saber y esperar cómo andamos en LaLiga”.

Sin fichajes

“Es algo frustrante, lo entiendo, pero hay que ser realista. Económicamente el club no puede competir con PSG, City o United. Hoy en día es así y hay que aceptarlo. Hay que trabajar para mejorar, pero siempre he dicho que hay que ser realista con la situación del equipo. Hay que saber que estamos cambiando cosas, con jugadores jóvenes. Es diferente Pedri con 24 o 18 años”

Mbappe

““No me preocupa, si Madrid tiene el dinero que lo fiche. Es uno de los mejores del mundo y yo también quiero tenerlo en mi equipo

Críticas al gasto:

“Para mí estas cifras son absurdas. Y más en un momento de dificultades económicas en el mundo. Para mí es una locura pagar tanto dinero por un jugador”.

Ansu Fati

“No hay que equivocarse. Falta bastante para que compita al máximo nivel. Ha estado mucho tiempo fuera de los terrenos de juego y necesita más entrenamientos. He leído en la prensa que llegará contra el Sevilla, pero olvidaros. No va a jugar. No vamos a correr ningún riesgo con él, queremos que sea importante en el futuro”.