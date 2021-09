“Somos gente de 10”, el reto deportivo para ganar al linfoma

Iván Vaquero era un joven sano cuando recibió la noticia de que padecía un linfoma de Hodgkin. “Me diagnosticaron en enero de 2017 y fue un palo muy gordo que te cambia la vida. Pero siempre estuve focalizado en la recuperación. Yo estaba en mi mejor época físicamente preparándome para entrar en el Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil cuando se me inflamó el cuello, se me desplazó la tráquea y fue cuando me dijeron que tenía un linfoma”, relata ahora, con 33 años y la enfermedad superada.

“Me explicaron el tratamiento y solamente visualizaba la recuperación. Tres meses después de empezar ya me dijeron que había una remisión completa pero que había que finalizar el tratamiento. Unos ciclos después me dijeron ‘estás limpio’ y fue increíble. Ahora estoy con mis revisiones periódicas”, añade Iván.

Pero su pelea contra la enfermedad no se acabó ahí. Junto a la fundación CRIS contra el cáncer ha lanzado un reto solidario ligado al deporte para apoyar la investigación para encontrar nuevos tratamientos para esta enfermedad. El reto se llama “Somos gente de 10″ y el objetivo es que con las donaciones que se reciban en la página web https://ganaralcancer.org/retos/?id=somosgentede10 se pueda desarrollar la investigación y permita que haya más supervivientes como Iván. Y aprovechan el 15 de septiembre, Día Mundial del Linfoma, para darla a conocer. “Llevaba tiempo con la idea de crear un reto solidario a favor de la investigación con CRIS contra el cáncer y por eso he lanzado ‘Somos gente de 10’ en la plataforma de retos solidarios ‘ganar al cáncer’ pidiendo a la gente que comparta fotos haciendo deporte y haga una aportación. Estoy muy contento con la acogida y el apoyo de la gente y espero que podamos ayudar a CRIS en su magnífica labor”, explica Iván.

Cada año se diagnostican en España 10.000 linfomas, lo que supone un 30 por ciento de los tumores hematológicos detectados. La Unidad CRIS de Tumores Hematológicos del Hospital 12 de Octubre de Madrid, dirigida por el Dr. Joaquín Martínez, jefe de Servicio de Hematoncología del propio hospital, ha desarrollado más de 250 ensayos clínicos, nuevos fármacos dianas terapéuticas para avanzar contra esta enfermedad en beneficio de los pacientes. Y eso es lo que quiere apoyar Iván´.

“La creación de la Unidad CRIS en el Hospital 12 de Octubre fue el primer proyecto cuando se fundó CRIS contra el cáncer hace más de 10 años y estamos muy orgullosos de los avances logrados en tumores hematológicos gracias a las donaciones de socios, empresas y todo el esfuerzo de la sociedad civil, que también quiere participar en la cura del cáncer. En este sentido contar con retos solidarios como el de Iván, que como paciente de linfoma sabe lo vital que es la investigación, es fundamental apoyarle para seguir avanzando”, explica Marta Cardona, directora de CRIS contra el cáncer.