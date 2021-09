El Alzheimer no se olvida del deporte: leyendas que lucharon contra la enfermedad

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer, una enfermedad neurológica que constituye la primera causa de discapacidad y afecta a 50 millones de personas en el mundo. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en España actualmente padecen esta patología más de un millón personas, siendo el tipo de demencia neurodegenerativa más común.

Nadie esta libre de esta enfermedad que no tiene cura, ni siquiera aquellos que supuestamente llevan un tipo de vida saludable como los deportistas. Estos son algunos de los deportistas que han tenido que enfrentarse a los estragos de la enfermedad:

Mike Webster

Es uno de los reconocidos atletas que padeció Alzheimer y tras una serie de golpes y contusiones en su época en la NFL, con los Steelers de Pittsburgh, terminó muriendo por trastornos mentales. El ex centro de los Acereros padecía de Alzheimer, entre otros problemas neurológicos, que arrojaron un diagnóstico de encefalopatía traumática crónica.

Aaron Hernández

Es otro de los grandes atletas prometedores que fue víctima del Alzheimer y del CTE (Encefalopatía Traumática Crónica). La autopsia realizada tras su muerte demostró que el cerebro del deportista de élite presentaba síntomas de una grave enfermedad: encefalopatía traumática crónica (ETC), una condición degenerativa inducida por repetidos golpes en la cabeza.

Este jugador estrella de la NFL pasó de firmar un contrato millonario de 40 millones de dólares con los Patriots y jugar una SuperBowl a ser condenado a cadena perpetua por asesinato.

El cuerpo de Odin Lloyd apareció tiroteado en una zona cercana a la casa de Aaron la madrugada del 17 de junio de 2013. Hernandez fue juzgado y condenado en 2015 a cadena perpetua. Dos años más tarde, se quitó la vida en la cárcel de máxima seguridad de Shirley, Massachussets. Tenía 27 años., ya que a los 27 años se suicidó después de ser sentenciado a cadena perpetua tras asesinar a su amigo.

Ray Wilson y sus compañeros de selección

Jugador y entrenador de fútbol inglés es recordado por formar parte del conjunto del Everton y Huddersfield, y por haber formado parte de la selección que se proclamó campeona del Mundial de 1966. Tras colgar las botas, el ex futbolista sufrió de Alzheimer. Y no fue el único caso entre los campeones del mundo, sus compañeros Martin Peters (74) y Nobby Stiles también padecieron la enfermedad. Los tres futbolistas fueron condecorados con la Orden del Imperio Británico y forman parte del Salón de la Fama del fútbol inglés. Tras estos casos, la FIFA decidió abrir una investigación que demostró que golpear de cabeza el balón o choques con otros jugadores pueden aumentar los riegos de padecer este trastorno.

Gerd ‘Torpedo’ Müller

El histórico delantero de la selección alemana y del Bayern falleció el pasado 15 de agosto tras varios años de lucha contra el alzheimer. Campeón del mundo con Alemania en 1974 y de la Eurocopa en 1972, Gerd Müller es el máximo anotador en la historia de la Bundesliga (365 dianas). Ganó tres Copas de Europa, una Recopa, una Intercontinental, cuatro Bundesligas y cuatro Copas con el Bayern.

En 2015 se confirmó que padecía Alzheimer. Los últimos años fueron muy complicados para él, según informó su mujer Uschi Müller, en una entrevista en «Bild». «No come casi nada, apenas puede tragar. Se queda en la cama durante casi 24 horas y sólo tiene unos pocos momentos de vigilia. Es tan agradable cuando abre los ojos por un momento… A veces puede señalar sí o no con un abrir y cerrar de ojos», aseguró. «Siempre ha sido un luchador, siempre ha sido valiente, toda su vida. También lo es ahora. Gerd duerme hacia su final. Ha cerrado los ojos, duerme, sólo abre la boca en raras ocasiones y se le da comida en puré. Está tranquilo y en paz, y no creo que sufra. Se está durmiendo lentamente», añadía Uschi.

Ferenc Puskas

El hispano-húngaro es una figura legendaria del fútbol mundial y está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia. Fue integrante histórico de los equipos Budapesti Honvéd Sport Egyesület y Real Madrid, aunque es al club blanco al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos mundiales. Ferenc Puskas murió el 17 de noviembre de 2006 en Budapest a causa de una neumonía, aunque desde el año 2000, padecía Alzheimer.

Ladislao Kubala

Otro futbolista de origen húngaro con la vitola de leyenda, aunque en este caso vistiendo la camiseta del F.C. Barcelona, donde es toda una institución y uno de los jugadores más importantes de la historia del club blaugrana. Posee el récord de haber defendido la camiseta de tres selecciones nacionales distintas (Hungría, Checoslovaquia y España) y de haber sido el entrenador que durante más tiempo (11 años) ha dirigido a la selección española de fútbol. Falleció en Barcelona en 2002 y también le fue diagnosticado Alzheimer.

Denis Law

El pasado mes de agosto, el histórico delantero de la selección escocesa y el Manchester United -del que es el tercer máximo goleador- anunciaba que sufre Alzheimer y demencia vascular.

Fue una leyenda el en Manchester United de los años 60, con los ‘Red Devils’ anotó 237 goles en sus 404 partidos, era conocido por los aficionados como ‘El Rey’. Es uno de los tres jugadores que están inmortalizados en las estatuas de afuera de Old Trafford junto a Bobby Charlton y George Best, conocidos como la ‘Santísima Trinidad’ del United, ganaron la primera Copa de Europa del club en 1968 ante el Benfica. Además sigue sigue siendo el máximo goleador, con 30 goles, de la selección de Escocia, donde también es un ídolo. En un comunicado, Law, de 81 años, dijo que le habían diagnosticado Alzheimer y demencia vascular.

“Estoy en un punto en el que siento que quiero ser abierto sobre mi condición”, dijo Law en su declaración. “Me han diagnosticado ‘demencia mixta’, que es más de un tipo de demencia, en mi caso esta es la demencia de Alzheimer y vascular”, anunció Law.