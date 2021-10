El segundo equipo de Osasuna, Osasuna Femenino B, jugó este fin de semana en Santander contra el Nueva Montaña en partido correspondiente a la Primera Nacional. Ganaron las navarras por 0-5, aunque el resultado fue lo de menos. Karolina Sarasua, jugadora de 17 años de Osasuna B, internacional con las categorías inferiores de España y multicampeona de España de Muay Thai, recibió numerosos insultos sexistas a lo largo del encuentro.

La jugadora del filial rojillo denunció graves insultos de carácter sexual y amenazas violentas por parte de unos aficionados que se encontraban presenciando el partido. La futbolista compartió en Instagram la lista de ofensas que tuvo que escuchar mientras jugaba. “Vergonzoso no, lo siguiente...” escribió Karolina. Varias integrantes del equipo pamplonés difundieron por redes sociales los insultos recibidos por su compañera. Son siete frases de marcada violencia sexual.

La colegiada del encuentro, Lucía Fernández Luna, que también denunció insultos, reflejó en el acta lo sucedido: “Durante el desarrollo de la segunda parte, me percato de la presencia, fuera del recinto, de 5 chicos subidos a la valla del campo, en la zona de medio campo, detrás de mi asistente número 2, que portaba al menos, uno de ellos, el chándal con el escudo del equipo local, SD Nueva Montaña. Se dirigieron durante el desarrollo de la segunda parte tanto a jugadoras como a mí personalmente con comentarios ofensivos. Una vez finalizado el encuentro, me presentan su queja sobre dichas faltas de respeto y me comunican con exactitud, los términos con los que se dirigían a nosotras”, según informa El Diario de Navarra.

Osasuna condenó los hechos en sus redes sociales. “Osasuna quiere mostrar su rechazo a los comentarios recibidos por una de las jugadoras en el partido disputado esta tarde. Asimismo, quiere agradecer el apoyo del Nueva Montaña por su ejemplar actitud ante lo sucedido”. También una futbolista del primer equipo rojillo denunció los hechos: “Comentarios que ha recibido hoy en un partido una jugadora del B. Es lamentable que sigan ocurriendo cosas así sin ninguna consecuencia. No tengo palabras”, publicó en redes María Blanco.