F1: Bottas hace un favor a Hamilton

El Gran Premio de Turquía se convirtió en una carrera de transición para afrontar el final de temporada en las mejores condiciones posibles. Al menos en el caso de Lewis Hamilton, que decidió, junto a su equipo, sustituir una parte del motor y por tanto penalizar 10 posiciones. Y todo eso para no hacerlo en las próximas carreras que se presumen decisivas. El inglés arrancó en la undécima plaza y no pudo remontar como había planeado. Las condiciones de la pista, mojada y sin muchos visos de secarse hasta el final, no fueron sus mejores aliados. Además, en el camino se encontró con “problemas” como Tsunoda, que le frenó mucho, y sobre todo, con Sergio Pérez, compañero de Verstappen que tenía la firme misión de no dejarle pasar para restarle puntos. Acabó quinto y cedió el liderato porque Verstappen fue segundo, aunque tampoco pudo competir con Bottas y el Mercedes, que ganó la carrera de forma cómoda. En ningún momento tuvo oposición. Verstappen lidera el Mundial con 262,5 puntos, seis más que el siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó quinto una prueba en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto y Bottas añadió a su victoria la vuelta rápida en carrera.

Por su parte, Carlos Sainz se convirtió en el piloto del día gracias a su gran remontada. Partió desde la última fila por cambiar la unidad de potencia completa y acabó en octavo lugar dejando para el recuerdo grandes adelantamientos con el asfalto en las peores condiciones posibles. El que no tuvo suerte fue Fernando Alonso. Partió desde la quinta plaza y en la salida un toque con Gasly le hizo caer hasta las últimas posiciones hizo un trompo y cuando regresó a la pista estaba en la 18º posición. Acabó 16º y apenas pudo remontar. No fue un buen día.

El gran enfado de Fernando Alonso con Gasly después de su toque en la primera curva 🔥 — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2021

El inglés Lando Norris (McLaren) fue séptimo, justo por delante de Sainz, que conservó la sexta plaza del Mundial, con medio punto de ventaja sobre su compañero Leclerc. También puntuaron el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el francés Esteban Ocon (Alpine), que concluyeron noveno y décimo, respectivamente en el Istanbul Park. La próxima carrera, el Gran Premio de Estados Unidos, se disputará en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) el próximo 24 de octubre.