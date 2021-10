Clemente y el fin de ETA: “Entiendo la tristeza de las víctimas, pero que no nos lo digan más”

Javier Clemente, exseleccionador español de fútbol y actual seleccionador de Libia, fue entrevistado en Radio Marca, donde expresó su opinión sobre el fin de ETA, cuyo décimo aniversario se cumplió este miércoles. Clemente fue tan claro como contundente en sus opiniones y se mostró partidario de no recordar estos aniversarios, porque “unos lo recuerdan para bien y otros para mal. Resumiendo, es siempre negativo”. “Con el que lo ha pasado mal, lo único que podemos hacer es sentir pena, pero que no lo estén recordando y machacando”, declaró Clemente quien aseguró: “Hemos estado muchos más años con dictadura que con terrorismo”.

El recordatorio del décimo aniversario del fin de ETA es algo que no ha gustado a Clemente y así lo expresó: “Mejor que no se hable de nada y dejen las cosas tranquilas, porque siempre habrá alguno que mete la pata y luego saldrá otro de otro lado contestando y dices ya empezamos a oír chorradas y no nos dejan en paz. Estamos en paz y estamos tranquilos, que nadie se aproveche de nada. La situación está mucho mejor, la gente está mucho más calmada. Euskadi funciona muy bien y nos hemos quitado problemas que hemos tenido y esos problemas han desaparecido. No hay que empezar a celebrar el décimo aniversario, ni el once ni el doce, porque cuando se celebran los aniversarios se recuerdan cosas y unos lo recuerdan para bien y otros para mal. Resumiendo, es siempre negativo. Mejor no recordar nada, decir que ahora vivimos mucho mejor y que ahora estamos mucho mejor”.

“Pero la prensa y los políticos aprovechan la coyuntura para sacar a relucir cuestiones. En muchos sitios lo están publicando en plan bueno, pero hay otros que están dolidos y están recordando cosas lamentables que no habría que recordar. Nunca llueve a gusto de todos y todo el mundo se aprovecha de las situaciones según le conviene. Por lo tanto, yo soy partidario de que no se recuerda absolutamente nada y seguir en paz y tranquilidad, que es la mejor forma de vivir”, añadió.

El exseleccionador español también habló del dolor de las víctimas, de las personas que perdieron a seres queridos en los atentados de ETA: “Me dan muchísima pena todas las personas que han tenido algún familiar que ha fallecido. Les han hecho una putada. ¿De qué sirve si eso ha ocurrido ya si no se puede restituir? Lo que hay que pedir es disculpas, pues ya se han disculpado y la mayoría se han arrepentido. Pero ya ha ocurrido. Pero oiga, señora, que yo no le puede devolver ni al hermano, ni al primo ni al tío, que no se puede tirar para atrás. Entiendo la tristeza que usted tiene, pero no nos lo diga mucho más. No nos diga lo que fue aquello, porque no lo podemos reparar, ni lo podemos solucionar. Por tanto, ¿no es mejor dejarlo, que pase y que cada uno viva desgraciadamente su pena y los demás decir: mejor estaríamos callados?”.

“Como son cuestiones que no tienen ya solución, porque ya han ocurrido, los hechos no hay quien los cambie. Entonces lo que hay que cambiar es por qué ocurrieron los hechos, para unos y para otros, y decir ahora estamos en una buena línea, estamos empezando a vivir y a disfrutar y la vida está para disfrutar. Y con el que lo ha pasado mal pues lo único que podemos hacer es sentir pena, pero que no lo estén recordando y machacando, porque si pudiéramos tirar para atrás en el tiempo, seguramente no ocurriría. Pero eso ya es inevitable. Por tanto, aguantar un poquito y decir que la vida es mucho más importante que la muerte”, continuó el entrenador vasco.

Clemente también habló de la dictadura y la memoria histórica: “Hemos estado muchos más años con dictadura que con terrorismo. De dictadura hemos estado 50 años y muertos ha habido un montón. Lo mejor es no recordar absolutamente nada y partir de a ver si todo camina bien. Soy partidario de decir, vamos a caminar todos para adelante. Recordar la memoria histórica para los libros está bien, pero no para alterar la vida y para que se complique más la vida. A ver si vivimos todos bien, que es de lo que se trata”.