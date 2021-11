El día que Rafa Nadal rescató a Isabel Díaz Ayuso: “Fue como ‘Liberad a Willy’”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la invitada este martes en el programa El Hormiguero, de Antena 3, y allí contó una divertida anécdota que le sucedió con el tenista Rafa Nadal en diciembre de 2020, el día que se le entregó al deportista la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.

“Ese día le dimos la medalla de la Comunidad de Madrid y después dijimos: ‘Ay, pues vamos a ver el reloj de la Puerta del Sol’. Yo iba con unos tacones bien plantados y el último tramo es una escalera de caracol muy pequeñita. Bueno, para salir de allí con los tacones y la falda... Fue como ‘Liberad a Willy’. Tuvo que tirar de mí. Fue tan poco estético, tan horroroso. No sé ni cómo fue aquello. No me cogió en brazos. No estuve espabilada”, explicó entre risas Díaz Ayuso en El Hormiguero.