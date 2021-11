Las jugadoras de la Primera Iberdrola amenazan con una huelga si no se avanza en su profesionalización

Las jugadoras de la Primera Iberdrola aseguran estar «cansadas» de la situación de bloqueo para profesionalizar la liga de fútbol femenino y avisaron de que si las cosas no mejoran no descartan recurrir a convocar una huelga como una forma de decir «basta ya», aunque aún no tienen una fecha para hacerla.

Amanda Sampedro (Atlético), Silvia Meseguer (Atlético), María Ortiz (Alavés), Alba Aznar (Alavés), Pilar García (Rayo), Paula Andújar (Rayo), Lucía Ramírez (Sevilla), María Estella (UD Granadilla), Lucía León (Betis), Cinta del Mar Rodríguez (Sporting Huelva), Lara Mata (Villarreal), Zaira Flórez (Villarreal), Arene Altonaga (Eibar) y Ana Lucía de Teresa (Eibar) personificaron este martes en la sede de la AFE el hartazgo de las futbolistas por la falta de avances para que se profesionalice el fútbol femenino como se les prometió en la pasada primavera.

«Estamos marcando los tiempos de la situación. Primero con un comunicado, luego con el parón de 30 segundos de este fin de semana y ahora con esta rueda de prensa. A nadie le gusta convocar una huelga, pero si seguimos con el bloqueo creo que es la única manera de manifestarnos» , aseguró Amanda Sampedro, capitana del Atlético de Madrid.

La centrocampista cree que «el fútbol femenino merece dar un paso hacia delante». «Así lo quisimos y reclamamos con una liga profesional y creo que todos y todas hemos visto que se han dado pasos hacia atrás. Esta situación de bloqueo hace que no seamos profesionales y todo lo que se conlleva, y por eso queremos acabar con este bloqueo». La jugadora indicó que han tenido «varias reuniones» y que se les han «abierto las puertas del CSD», pero que no son «nadie para decir quién es el culpable» de esta situación. «Nos dijeron que íbamos a ser profesionales y todavía no sabemos nada de eso».