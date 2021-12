Athletic-Real Madrid, en directo: éstas son las alineaciones de Ancelotti y García Toral

El Real Madrid visita San Mamés para enfrentarse al Athletic Club en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Santander, un duelo marcado por las bajas en ambos conjuntos por coronavirus y que los blancos deberán suplir con un cambio en la maquinaria del centro del campo e incluso de sistema.

Los blancos no pasaron del empate a cero ante una gran defensa, con 36 remates totales y más de un 80% de posesión. Una falta de efectividad que no preocupa al técnico italiano y que no pudo romper la frescura de Vinicius ni la calidad de Benzema. Así, este miércoles deberá demostrar que sigue siendo el candidato más serio al título.

El once de Ancelotti: Courtois, Lucas, Militao, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Hazard, Vinicius, Benzema.

Marcelino García Toral apuesta por Oscar de Marcos, Oier Zarraga y Oihan Sancet, en lugar de Iñigo Lekue, Nico Williams y Raúl García, en un once inicial del Athletic Club al que vuelve Dani García.

Ambos equipos encaran en choque con muchas bajas, un total de ocho el equipo local y de doce el conjunto blanco.

Así, el Athletic sale con Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Núñez, Balenziaga; Zarraga, Vencedor, Dani García, Muniain; Sancet e Iñaki Williams.