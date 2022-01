El durísimo mensaje de Frank Cuesta contra Djokovic: “Este gilipollas...”

Djokovic sigue en boca de todos, de deportistas, políticos, aficionados al tenis y todo el que tenga una cuenta en las redes sociales,como Frank Cuesta, que ha sido muy duro con el tenista serbio: “¿Qué hace Djokovic? Le pega pelotazos a una pelota en una pista de tenis. Y aparte de eso, ¿qué hace? Pues ya está, ¿por qué es diferente al resto? ¿Por qué va a tener excepciones?”, “¿Por qué yo no puedo viajar a Australia si no tengo el pasaporte Covid y él sí? ¿Por qué yo no puedo ir a Australia si no paso por 15 días de cuarentena y él sí?”, se pregunta el famoso presentador en un vídeo que ha publicado en las redes sociales. “¿Qué pasa?., que estamos en un momento en el que muchas cosas han cambiado, ha nadie se le ocurriría pensar que te pueden poner una multa por no llevar mascarilla: las cosas han cambiado mucho y hago este vídeo oprque tengo que explicar los motivos por los que hago lo que hago, porque me dedico a los animales, y es por la manera de pensar que tengo”.

Cuesta dice que no tiene puesta la vacuna, pero no por ser un antivacunas: “Mi familia la tienen todos, pero a mí, como extranjero, me querían poner la que se ha hecho en China y me negué porque tiene muchísimos efectos secundarios, me la querían poner y dije ni de coña me pongo esto, y estaba probado que no valía, además de que no te vale para el pasaporte Covid para viajar. No soy antivacunas, pero estoy esperando que me pueda poner la vacuna normal. Entiendo a la gente que no se pone la vacuna y se la ponen como borregos para viajar”, insiste el presentador. Y sigue con Djokovic: “Está demostrando que el mundo tiene que regirse para todos por igual. En esta ocasión este gilipollas se cree superior al resto, pero este tío no es superior a mí en absolutamente nada más que jugando a tenis. Ni a ti ni a nadie. Ninguno de los que estáis viendo este vídeo es inferior a Djokovic, ¿de acuerdo Solamente jugando al tenis, el resto es como y tú y yo. Caga, duerme, mea y llora igual que tú y que yo, entonces no puede haber excepción. A mi me gustaría viajar y no podia viajar porque no tenia pasaporte covid, he aceptado las reglas”.