Arranca Freeride World Tour 2022 en un Baqueira Beret pletórico

Día histórico para el freeride al vivirse un gran éxito de la primera parada del Freeride World Tour 2022 en la estación de la Val d’Aran y Valls d’Àneu. Con unas actuaciones de primerísimo nivel por parte de los 44 riders clasificados, el evento ha dejado su marca como la primera prueba del FWT celebrada en España.

El día ha amanecido despejado, con una capa de nieve polvo y mucho frio, los termómetros marcaban -10º C en Beret, un día perfecto para la competición y así ha sido. El Baciver con sus 2.644 m brillaba esperando que los riders comenzaran a deslizarse por él. La afición, alrededor de 4.500 personas, expectante y totalmente rendida a la espectacularidad de la prueba.

Núria Castán plata en snowboard

La prueba ha empezado con la categoría de Snowboard femenino y la veterana Erika Vikander ha conseguido un brillante inicio de temporada con una línea suave y una secuencia de saltos que le han permitido llevarse la victoria, primera de su carrera en el tour. “¡Estoy emocionada porque es mi primera victoria! Mi actitud de hoy era divertirme, pasarlo bien, y demostrar lo que más me gusta del snowboard. Además, me siento orgullosa de todas las chicas ¡Cualquiera de nosotras podría haber ganado hoy!”

Núria Castán durante su bajada consigue la plata en el Freeride World Tour 2022 celebrado en Baqueira Beret FOTO: J.Bernard Freeride World Tour 2022 Baqueira Beret

En segundo lugar, ha quedado Núria Castán Barón (ESP), que acudía como Wildcard y ha demostrado tener el nivel para seguir entre las mejores del mundo. La catalana ha manifestado “estoy muy agradecida por la Wildcard que me dieron para competir en Baqueira y este segundo puesto me motiva mucho para seguir peleando el resto de la temporada. El freeride está creciendo mucho en España y lo que se ha vivido hoy aquí es buena prueba de ello”. Nuria Castán ya venía de haber ganado el FWTQ de La Rosiere, demostrando de esta manera que ya merece estar entre las mejores, y que será la mujer por batir en la segunda etapa, que será en Ordino Arcalís. El tercer lugar ha sido para Tiphanie Perrotin (FRA).

Clasificación Snowboard femenino Freeride World Tour Baqueira 2022

1 Erika Vikander (USA) 74.00‎ puntos

2 Núria Castán (ESP) 67.00‎ puntos

3 Tiphanie Perrotin (FRA) 65.00‎ puntos

4 Manuela Mandl (AUT) 63.67‎ puntos

5 Katie Anderson (CAN) 59.67 puntos

Abel moga plata en esquí

Con 19 años Max Palm (SWE) ha concentrado parte del protagonismo al ganar en la categoría de esquí hombres con el primer doble backflip de la historia del FWT. A este truco le han seguido varios elementos más de freestyle, todo en una sólida y energética esquiada desde la cima a la meta.

La otra parte de ese protagonismo ha sido, a juzgar por la entrega del numeroso público local, para el joven aranés Abel Moga (ESP) de solo 20 años, que ha enfervorizado al respetable que llenaba el anfiteatro natural que conforma la base del Baciver.

El de Vielha ha comentado “estoy muy contento y orgulloso de haber podido competir en mi primera prueba del FWT aquí en Baqueira. Creo que ha sido una bajada muy completa y la mejor manera de devolver todo el apoyo que estoy recibiendo de la gente de casa. Para mí estar aquí ya era un premio, pero llevarme un segundo puesto era algo impensable hace unos pocos meses”. Craig Murray (NZL) ha completado el pódium en esquí hombres.

Destacar también la actuación del rider local, artífice en buena parte de la llegada del FWT al Pirineo de Lleida, Aymar Navarro que se ha marcado una línea imposible por la cara más norte del Baciver para sorprender a los jueces, aunque esta vez la jugada no le ha salido bien y tras un espectacular salto no ha podido controlar la recepción. Tras comprobar que estaba totalmente ileso de una caída realmente fuerte, el de Les ha afirmado que “competir en casa con todo este público apoyando es un sueño hecho realidad. Tenía confianza y ganas de hacer algo grande porque con toda esta afición es difícil no estar motivado. Por desgracia, no ha salido como he querido, pero por suerte creo que estoy bien y esperemos que la siguiente prueba del FWT vaya mejor”.

Clasificación esquí masculino del Freeride World Tour Baqueira 2022

1 Max Palm (SUE) 96.67‎ puntos

2 Abel Moga (ESP) 93.33‎ puntos

3 Craig Murray (NZL) 90.00‎ puntos

4 Carl Regnér Eriksson (SUE) 87.00‎ puntos

5 Maxime Chabloz (SUI) 84.00‎ puntos

En cuanto a snowboard hombres, Michael Mawn (USA) se ha llevado el primer puesto gracias a los numerosos trucos que ha completado en una línea poderosa y creativa. Pese a haber perdido su plaza en el Tour en 2021, fue capaz de recuperarla a través del Freeride World Qualifier esa misma temporada, y su victoria de hoy demuestra claramente su legítimo lugar entre los mejores. Camille Armand (FRA) y Cody Bramwell (UK) han completado el podium en snowboard masculino.

En esquí femenino, Olivia McNeill (CAN) ha marcado un espectacular retorno al FWT tras sufrir una lesión en 2021. La joven canadiense ha sido capaz de conectar a la perfección dos grandes saltos, mostrando una técnica limpia y agresiva para llevarse la victoria de manera convincente en su categoría. En segunda posición ha terminado Hedvig Wessel (NOR), seguida en el tercer puesto por Zuzanna Witych (POL).

Con el primer evento terminado y los primeros rankings generales establecidos, los atletas cuentan ahora con un breve descanso antes de que el circuito se dirija a Ordino Arcalís, Andorra (30 de enero - 5 febrero) para la segunda parada del 2022.

‎Clasificación General Esquí del FWT 2022

1 Abel Moga (ESP) 8.800 puntos

3 Carl Regner Eriksson (SUE) 7.200 puntos

4 Maxime Chabloz (SUI) 6560 puntos

5 Wadeck Turdell (FRA) 6000 puntos

20.Aymar Navarro (SPA) 2.000 puntos