La mayoría de los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos solo pueden aspirar a conseguir un patrocinio que a menudo ni siquiera cubren los costes de años de entrenamiento, equipo, gastos médicos y de viaje. Sin embargo, los pocos afortunados que logran subir al podio olímpico se llevan una suma económica cuyo valor depende del país por el que compitan.

Docenas de países están ofreciendo bonos a los atletas que reclaman una de las 327 medallas disponibles en los 15 deportes en los Juegos Olímpicos de Beijing. Antes de los Juegos, Forbes USA se puso en contacto con los comités olímpicos nacionales o los ministerios de deportes gubernamentales de los 91 países y territorios que competirán y pudo confirmar que al menos 32 pagarán premios en efectivo por medallas; solo cuatro de los encuestados no planean pagar a sus atletas algún tipo de bonificación explícitamente por ganar medallas.

Premio y pensión vitalicia

Entre las naciones más generosas se encuentra Hong Kong, que compite en los Juegos Olímpicos independientemente de China, promete el equivalente a 642.000 dólares (más de 561.000 euros). Turquía, que está dispuesta a pagar unos 383.000 dólares (casi 335.000 euros) por una medalla de oro y y una pensión mensual del doble del salario mínimo. Además, en caso de establecer un récord olímpico, los atletas recibirán un bonus de 160.000 dólares (140.000 euros). El podio lo cierra Malasia que entrega a sus deportistas laureados un cheque de 238.000 dólares (208.000 euros) y una pensión mensual de por vida de USD 1.200 (Poco más de 1.000 euros).

Estados Unidos se ubica en la mitad de la tabla con 37.500 dólares por cada medalla de oro (33.000 euros) según los informes de Forbes, pagando más del doble por el oro que países como Australia y Canadá y aproximadamente la mitad que naciones como Francia y Rumania. Pero los esquemas de bonificación de los países pueden tener en cuenta otros factores además de la cantidad.

Algunos países, como los EE UU, pagan cantidades iguales a los atletas de deportes individuales y de deportes de equipo, mientras que otros países ofrecen menos a los grupos. Eslovaquia, por ejemplo, promete aproximadamente 56.000 dólares (49.000 euros) por una medalla de oro en un deporte individual y un promedio de aproximadamente 17.000 dólares (15.000 euros) para cada miembro de un equipo ganador de la medalla de oro, aunque la cantidad exacta puede aumentar o disminuir dependiendo de cómo el Comité Olímpico y Deportivo de Eslovaquia juzgue su importancia para su equipo.

Si bien las bonificaciones de medallas son dominio de los comités olímpicos nacionales en muchos países, aunque a veces cuentan con el respaldo del gobierno, otras naciones eliminan a los intermediarios y desembolsan las bonificaciones directamente a través de su ministerio de deportes u otra agencia gubernamental. En Eslovenia, los medallistas de oro olímpicos pueden cobrar a través de ambas vías: alrededor de 22.000 dólares ( 20.000 euros) del comité olímpico nacional y aproximadamente 62.000 dólares (60.000 euros) por medalla de oro del gobierno.

Exento o no de impuestos

Algunos países consideran que las bonificaciones de medallas son ingresos imponibles (deben pagar impuestos), mientras que otros hacen que ese dinero esté exento. Dinamarca, que tiene una de las tasas impositivas más altas del mundo, otorga aproximadamente $15,000 (13.100 euros) libres de impuestos por medallas de oro individuales. Las recompensas pueden incluso extenderse a los entrenadores y personal de apoyo de algunas delegaciones, como Corea del Sur. Mientras que su Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo dará el equivalente a 39.000 dólares (34.000 euros aprox.) a un medallista de oro en un evento por equipos y 52.000 dólares (45.500 euros) a un campeón individual, el entrenador principal puede llevarse hasta 66.000 dólares (57.800 aprox..

No todos los países ofrecen compensación financiera explícitamente para los ganadores de medallas. Gran Bretaña e Islandia se encuentran entre los que no lo hacen, aunque brindan otros tipos de subvenciones a los atletas. Noruega, que encabezó el medallero en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018 con un total de 39, tampoco paga medallas. Por otro lado, Forbes explica que hay países que entregarán una determinada cantidad de dinero a quienes se suban a un podio en una disciplina individual y un monto menor a quienes logren lo mismo en un deporte grupal. Además está el caso de Grecia o Bosnia y Herzegovina que definirán las primas una vez que termine la competición. También hay países, como Corea del Sur, que no sólo premiarán al atleta, sino también a su entrenador, asistentes y equipo médico.

Según los informes, China y Rusia, dos potencias olímpicas, han pagado a los medallistas en Juegos anteriores, pero se ha negado a facilitar sus datos para Beijing.

Más atrás aparecen Italia, con USD 212 mil por oro (186.000 euros), 106.000 (93.000) por plata y 71.000 (62.000) por bronce. Cuarto quedó Chipre, con USD 168 mil (147.000 euros) para los campeones y el detalle que también otorgará premios a quienes terminen entre los primeros 16 de cualquier actividad. Letonia, cierra el Top 5, con 159 mil (140.000) a cada ganador y premios hasta el sexto puesto.

Estos son los 12 países y territorios que mejor pagan las medallas: