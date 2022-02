La asturiana Asunción Loriente lograba ayer mantener el cargo de presidenta de la Federación Española de Remo, al fracasar la moción de censura impulsada por el andaluz José Agustín Gómez-Raggio en la asamblea general extraordinaria celebrada en Banyoles (Girona).

La moción de censura se ha quedó a dos votos de salir adelante al haber obtenido 37 a favor, cuando requería un mínimo de 39, mientras que se han contabilizado 22 en contra y otros 2 en blanco.

La continuidad de Loriente pone fin al proceso de reprobación en el que se ha sucedido el cruce de reproches entre la actual presidenta y el candidato alternativo, al que ha acusado de comportamientos machistas, así como de la autoría de publicaciones en redes de mensajes ofensivos, racistas y xenófobos.

Un candidato polémico

Gómez -Raggio es abogado de profesión y presidió el Club Mediterráneo de Málaga hasta el 2015 pero, si por algo ha salido a la palestra, es por sus polémicos mensajes en redes sociales.

Aunque este abogado malagueño se apresuró a eliminar sus perfiles en redes sociales, hace unos días salían a la luz sus polémicos “tuits”. En ellos, no solo presume de ser “facha” («los fachas somos superiores en todo. Ser facha es una forma de vida moral y estéticamente superior. Gente de orden. El día que explotemos les van a faltar agujeros donde esconderse»), sino que insulta al presidente del Gobierno Pedro Sánchez o al del PP, Pablo Casado, a los que se refiere como “hijo de puta”.

“Tuits” insultantes

Asimismo son numerosos su mensajes xenófobos en los que llama a cerrar todas las mezquitas o ataca a la población china. También ha escrito que los españoles vivimos amordazados y tacha la situación que vivimos con el coronavirus de “plandemia”. “Chinos, hijos de la grandísima puta», «Greta Thumberg me recuerda a la niña del Exorcista» o «Los polacos y los húngaros son la resistencia contra la podrida Unión Europea», son otras de las perlas que publicó en redes sociales.

Una actitud que fue reprobada por el CSD y por el COE y que ha sido clave en el fracaso de la moción.

Sin embargo, lejos de arrepentirse, Gómez-Raggio se mostraba anoche orgulloso de sus “tuits” en una surrealista entrevista en “El Partidazo” y consideraba normal llamar “hijo de puta” a alguien en redes sociales porque es una simple crítica.

🚣🏼‍♀️ José Agustín Gómez-Raggio, en @partidazocope



🤔 "La votación se gana lo que pasa es que no consigo la mayoría que se necesitaba"



🙄 "A mis hijos les doy una absoluta libertad de expresión"



😓 "Hijo de p... para mí es una crítica"



📻 #PartidazoCOPE https://t.co/NpzTaDiGLQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 9, 2022

“Los he escrito yo y soy muy feliz escribiéndolos. Las redes sociales son un espacio de libertad de expresión. Pretender que tengamos un tono exquisito... hay que ir con una piel más fuerte. Llamar hijo de p... a Pedro Sánchez no es ningún tipo de delito. Si se hubiera sentido ofendido ya me habría demandado. Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno son dos personas diferentes. Yo utilizo las redes sociales para lo que me apetece”, comentó ante la incredulidad de los comentaristas de El Partidazo de COPE.

“No voy a rectificar”

“Por qué voy a rectificar algo con lo que sigo de acuerdo. Me parece absolutamente normal lo que he hecho”. En este sentido, el abogado malagueño recordó que “hay una generación que consiguió cambiar el sistema de este país y ahora podemos disfrutar”. Y subrayó que es normal llamar “hijos de la gran puta” a los chinos por ser los causantes del coronavirus.

Gómez-Raggio aseguró que “ya no tengo ningún interés en ser presidente” de la Federación Española de Remo. “Llevo 42 viviendo de mi oficio y soy muy feliz. Las críticas se las hacemos a los jueces, pero cuando critico es su resolución y no a ellos. Me lo he pasado muy bien, pero ahora mismo no tengo ningún interés en ser presidente si no prospera la moción de censura”, finalizó.

Asimismo, achacó a “injerencias políticas vergonzosas” el fracaso de la moción de censura y acusó al CSD de haber presionado a la Federación Andaluza de Remo para cambiar el sentido de su voto.