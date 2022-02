Las sorprendentes palabras de una jugadora del Rayo sobre su entrenador, Carlos Santiso

El buen papel del Rayo masculino en la Copa no ha opacado el lío institucional en la entidad, donde la afición está enfrentada a la dirección, por temas como los plazos para renovar los abonos, el estado de conservación del estadio, el trato hacía los equipos de cantera y la Fundación o más recientemente la contratación de Carlos Santiso para el equipo femenino tras conocerse unas desafortunadas e injustificables palabras machistas del entrenador en un grupo de wasap. Eso ha provocado la reacción de todo el mundo. Pero hasta ahora, no había hablado ninguna jugadora. Ha sido Paula Fernández la primera que ha opinado, en los medios del club, del papel de Santiso. Lo ha hecho tras la victoria del Rayo 3-2 contra el Madrid CFF. “Tras todo el trabajo que estamos haciendo, nos merecíamos esta victoria. El entrenador nos ha dicho que chutáramos desde fuera y el tiro ha entrado. Lo importante es sumar los tres puntos y ayudar al equipo. Hay que seguir compitiendo, así no estamos muertas”,. decía acerca del partido. Ahora tienen días para descansar. “Tenemos dos semanas para recuperar y volver con fuerzas”, decía antes de opinar lo que les aporta el nuevo técnico: “Nos ha dado un plus, el equipo compite, estamos mejorando. Es un plus desde la banda y nos ayuda. A ver si todos juntas conseguimos la salvación”.

Las palabras de la futbolista contrasta con las que publicó Trejo, del equipo masculino, en las redes sociales: “Duele la imagen como club que estamos dando. Son muchos los problemas y lo más llamativo que no vemos solución a nada, cuando un año tan bueno y habiendo conseguido volver donde el club se merece, que es estar en Primera, las cosas marchan peor: femenino, cantera, nosotros mismos, la afición!. Esperemos que no sea tarde para hacer autocrítica y querer mejorar porque este club necesita ya dar un paso adelante en todo sentido”, escribió.

La realidad es que el clima social es insostenible y ambas partes, afición y directiva, deben sentarse a dialogar y tratar de buscar una solución que no siga afectando al equipo y separando aún más al verdadero alma del club, su hinchada.