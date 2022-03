Fernando Rivas, el entrenador de Carolina Marín, ficha por la Federación Francesa

Fernando Rivas anunció hace un mes y medio que se desvinculaba de la Federación Española de Bádminton, donde llegó en 2004 y se convirtió, entre otros, en el entrenador de Carolina Marín, con la que ha llegado hasta el infinito y más allá: tres veces campeona del mundo, cinco de Europa y oro olímpico en los Juegos de Río. “Seguiré siendo su entrenador, independientemente del nuevo camino profesional que tome. Juntos iniciamos hace años un proceso que no ha finalizado. Hemos demostrado muchas veces que los límites no existen y así lo queremos hacer una vez más”, explicaba Rivas. Ese nuevo camino ya se sabe cuál es: será nuevo preparador de la Federación Francesa de Bádminton. Su cargo en concreto es “Responsable senior” y ha firmado un contrato de dos años y medio, hasta el 31 de agosto de 2024. “El atractivo ha sido principalmente las ganas de aplicar una metodología que se conoce que ha funcionado a una estructura. Sobre todo el hecho de ser capaces de tener un objetivo a seis años, no sólo para París 2024, también los Ángeles 2028. Tenemos alrededor de 25 personas que van a tener un proyecto en común. Me ha pillado en un momento de necesidad de cambio”, afirma Rivas. “A Carolina no le va a faltar nada y esa es una de las cosas que pedí para aceptar este puesto”, explicó sobre cómo va a compatibilizar su trabajo. “Ya estamos haciendo que se compatibilice el tiempo que voy a pasar en Francia, mi contrato es a tiempo parcial, haré bastante trabajo desde casa. Cuando no esté, ella va a ser atendida perfectamente”.

Feliz de anunciaros mi incorporación a la @FFBaD, que podré compatibilizar con mi cargo como Head Coach del equipo Carolina Marín



Happy to announce my incorporation to the @FFBaD team, which I will be able to combine with my current role as Carolina Marín Head Coach



Allez! 🇨🇵 pic.twitter.com/2pqvrR860p — Fernando Rivas (@fernandorivas55) March 9, 2022

Fernando Rivas dio las gracias a la Federación Española en su nota de hace mes y medio por confiar en 2004 en un “joven y entusiasta entrenador la tarea de dirigir el CAR”. Se dice muchas que es un milagro que una española sea campeona de todo en un deporte sin tradición en este país como es el bádminton, pero Rivas analiza el “no milagro”. Es más bien trabajo. “Desde que Carolina llega a Madrid se le genera un entorno que hace que desarrolle todo su potencial. A pesar de las dificultades de no tener tradición, yo como entrenador hubo un momento en el que cambié mi mentalidad, cuando fui a mis primeros Juegos dije: ‘Quiero estar ahí, en una final’. Y entonces pensé en qué puedo ofrecer yo como entrenador que no pueda ofrecer otra persona. No soy un entrenador chino, no tengo una china ni indonesia; yo soy español, este es mi bagaje, mis conocimientos, entonces ¿qué necesito? Fue un proceso muy reflexivo que me cambió la vida y orienté todo a mi mejora profesional... La materia prima estaba, eso no se puede conseguir con cualquiera”.

Ahora va a tener que hacer otra reflexión para intentar aplicar sus conocimientos en Francia, pese a que ha tenido durante los últimos años ofertas de otros países de primera línea en bádminton. El salto, de todas formas, es importante. “Aquí hay más jugadores, mayor cultura del bádminton, la formación está más desarrollada, hay más entrenadores... Con mi granito de arena, podemos hacer el sistema mucho más eficiente y eso se va a traducir en poder conseguir medallas en el futuro”, afirmó el preparador español. “Francia es una potencia a nivel júnior. Queremos desarrollar ese nivel y conseguir buenos resultados no sólo en los Juegos Olímpicos”, prosiguió.

Con Carolina Marín empezó cuando tenía 14 años y fueron creciendo juntos. Ahora va a probar el método con deportistas ya más mayores. “Ella se pudo adaptar a la que yo tenía. Creo que el método seguirá siendo muy válido, entiendo no es algo que yo vaya a imponer, sino que es algo que vamos a cocrear. Lo mío va a ser un apoyo a los entrenadores”, finalizó Fernando Rivas.