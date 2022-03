Netflix ignora a Alonso

Ayer viernes la plataforma Netflix estrenó uno de los contenidos más esperados por los seguidores de la F1, “Drive to survive 4″, una docu-serie que muestra los entresijos de este deporte como nunca antes se había hecho. El producto, de gran calidad, cuenta con mucho éxito en todos los países, incluido Estados Unidos, que todavía no tiene mucha tradición de Fórmula 1. En la temporada 4, como no podía ser de otra manera, las estrellas son Hamilton y Verstappen, por el enorme duelo ofrecido a millones de espectadores el pasado año, y sus propios jefes, Toto Wolff y Christian Horner. Pero en este repaso de la temporada llama la atención que una figura como Fernando Alonso pase totalmente desapercibida en el año de su regreso. Sólo aparece hablando de su compañero Esteban Ocon (por su triunfo en Hungría) y los responsables de la serie ignoran por completo su actuación cuando frenó en seco a Hamilton durante 10 giros y que sirvió para que el galo consiguiera la victoria. Ni siquiera mencionan el podio logrado por el español en Qatar ¿Han castigado al español por tener su propia serie en otra plataforma, Amazon? El caso es que el propio Alonso ha confirmado que no ha tenido demasiado tiempo para colaborar con ellos, y el resultado ha sido su reducida presencia en la serie. Es cierto que el español no tuvo una actuación destacada en 2021, pero ignoran por completo la vuelta de un bicampeón. “Hasta ahora he tenido otros compromisos con Amazon Prime Video, así que no he podido hacer demasiadas cosas fuera de eso. Sé que es algo bueno para la F1, pero estamos muy ocupados con nuestros equipos y con nuestros patrocinadores, y no es fácil dedicarles tiempo. Creo que ya colaboramos mucho en el paddock, pero fuera del circuito no me gusta hacerlo”, concluyó el español en declaraciones que recoge el portal motorsport.es. Se ve que Netflix ha respondido con la misma moneda.

La cuarta temporada era la más esperada por todos después del espectacular y polémico final que vivió el campeonato el pasado año. Sin embargo, resulta algo decepcionante. No aporta nada nuevo, algo que sí ocurría en las entregas anteriores. Y la forma de contar las cosas en favor de Hamilton es realmente sorprendente. La Fórmula 1 ha experimentado en los últimos meses un gran seguimiento. La última carrera la vieron 108 millones de espectadores por televisión y muchos coinciden en que la emocionante e intensa temporada vivida en 2021 y la llegada de nuevos pilotos a la cima ha generado mucho interés en aficionados que no prestaban tanta atención a este deporte. Y otro de los aspectos que han acabado por apuntalar este resurgir, reconocido por la propia organización, es la serie de Netflix “Drive to survive”, una docu-serie cuyo equipo tiene acceso total a algunas escuderías durante determinado tiempo y lugares y capacidad para meter sus micros con pértiga hasta escuchar el más sutil comentario. El producto, que va ya por su cuarta temporada y se estrena siempre días antes del comienzo del campeonato, enseña los entresijos de las campañas anteriores y siempre hay aportaciones muy valiosas. Eso ha enganchado a la audiencia y la consecuencia es un mayor seguimiento de las carreras.

Después de lo vivido en 2021, con un final tan infartante como polémico, la emisión de la cuarta temporada se esperaba con impaciencia. Las conversaciones que se produjeron durante el último Gran Premio en Abu Dabi y las reacciones posteriores que no vieron la luz eran la principal “salsa” de esta nueva entrega. Pero nada de eso ha ocurrido. La aportación es mínima y no se conocen nuevos detalles. Desde luego la cuarta temporada hace honor a la frase “vale más por lo que calla que por lo que habla”. Porque el material que deben tener guardado es puro oro. Sin embargo, nada aparece en los dos últimos capítulos dedicados expresamente a la lucha Red Bull-Mercedes, Hamilton-Verstapen.

La serie explota el duelo entre ambos jefes de los equipos, Christian Horner y Toto Wolff. La tensión es máxima entre ellos y los dos caen en el insulto en numerosas ocasiones: “Puto gilipollas”, “no tiene ni puta idea”, “idiota”, “cogeremos a esos cabrones” y hasta la esposa de Wolff, la ex piloto Sussie Stoddart, dedica a Horner frases como “No creo que para tener éxito haga falta ser gilipollas”.

También Hamilton y Verstapen se dedican lo suyo, pero, incluso, resultan más moderados, o al menos esa impresión han dejado los encargados del montaje. Los dos últimos capítulos, el 9 y 10, relatan toda la emoción y los nervios vividos hasta el último momento, pero no aporta nada que no se sepa. Max Verstappen renunció a participar, expresamente, en la serie argumentando que había demasiada rivalidad inventada en las tres temporadas anteriores. Eso sí, como campeón que es, protagoniza varios capítulos con imágenes y sonidos reales, pero siempre en el paddock o en la fábrica. Por el contrario, su jefe de equipo, Horner, adquiere un gran protagonismo dentro y fuera del circuito, al igual que su mujer, Geri Halliwell, ex Spice girl.