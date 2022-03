El motivo real por el que Verstappen no sale en el documental y otros secretos de “Drive to Survive”

Se terminó la espera. Ayer se estrenó a nivel mundial la cuarta temporada de Drive to Survive, la serie de Netflix sobre la Fórmula 1. Esta cuarta versión es la que más expectativa generó entre los fans por la polémica generada por la lucha por el título entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, que se definió recién en la última vuelta del campeonato y de la que aún se se sigue hablando.

El foco de esta cuarta temporada está centrado en las las peleas de alto voltaje entre Hamilton y Verstappen, quienes tuvieron varios encontronazos en la pista como sus toques en Gran Bretaña, Italia, Arabia Saudita y la controvertida última vuelta en la que el inglés ganaba la carrera en Abu Dhabi, pero fue superado en el final por el neerlandés, quien se vio beneficiado por la decisión del Director de Carrera, Michael Masi, al dejarlo superar a los rezagados. Hamilton y Verstappen disputaron una última vuelta a toda velocidad que inició con el neerlandés apenas por detrás del británico, cuando con la carrera neutralizada, había entre ambos una diferencia de 14 segundos. Con neumáticos de compuesto duro recién puestos, el joven piloto atacó a todo o nada en el giro final. En una de las curvas, logró adelantar al líder y se escapó hacia la meta para alzarse con la gloria.

Ausencias sonadas

Una de las incógnitas que planeaban sobre este documental era la ausencia de Verstappen. El piloto de Red Bull y actual campeón del mundo, no participa de forma directa en la temporada actua y ha revelado que ya no quería ser entrevistado porque cree que Drive to Survive había fingido rivalidades y exagerado las cosas.

“Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen”, dijo Verstappen. “Así que decidí no formar parte de ello y no di más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar. Realmente no soy una persona de espectáculos dramáticos, solo quiero los hechos y que ocurran cosas reales”, sentenció.

Pero hay otras ausencias sonadas. A la Scuderia Ferrari solo se le ve en los dos episodios que protagoniza McLaren. Al igual que pasó en la tercera temporada con la rivalidad entre Lando Norris y Carlos Sainz, parece que se intenta crear una rivalidad forzada entre Norris y Daniel Ricciardo, que en realidad no ocurrió y de hecho los dos compañeros de McLaren se mostraron con muy buena onda durante la temporada. Otros dos que casi no figuran son pesos pesados y campeones mundiales, Fernando Alonso y Sebastian Vettel.

La rajada de Hamilton

Pero sin duda una de la polémicas de la serie es la rajada de Hamilton sobre el campeón del Mundial. La relación entre las escudería de Lewis Hamilton y Max Verstappen sigue siendo de lo más convulsa. Desde aquel Gran Premio de Abu Dabi en el que perdió el título en la última vuelta frente al neerlandés la polémica no ha cesado. Tras meses de presiones a la FIA, el británico se anotó una victoria con el despido de Michael Masi como director de carrera de la F1, algo que no ha sido bien visto por el piloto de Red Bull.

Todo el enfrentamiento entre Hamilton y Verstappen se recoge en la nueva temporada de la serie Drive to Survive y especialmente en el tercer episodio en el que hay unas explosivas declaraciones del británico contra el neerlandés.

“Creo que Max (Verstappen) es agresivo como el infierno y, la mayoría de las veces, lo lleva al límite y más allá”, dice Hamilton durante el capítulo que trata sobre el incidente que tuvieron en Silverstone ambos pilotos.

Si bien se golpearon varias veces durante la temporada, fue durante el Gran Premio de Gran Bretaña donde más se avivaron sus diferencias porque Hamilton golpeó a Verstappen y ganó la carrera después de que el holandés chocara contra la pared y se retirara.

En las declaraciones filtradas de la serie, Hamilton también sugiere que Verstappen corre como si fuera un matón, comparándolo con otros “matones” contra los que ha corrido en el pasado: “He corrido contra muchos pilotos. Siempre hay matones, pero no es así como opero. Yo solamente trato de vencerlos en la pista.”