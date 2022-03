Ana Peleteiro y su mensaje sobre Ucrania: “Hay muchas más guerras y parece que no importan”

Ana Peleteiro, la medallista olímpica, tiene ganas de repetir su éxito en el Mundial de pista cubierta de Belgrado. Las marcas no le acompañan y eso le afecta: ““Voy a Belgrado un poco a ver lo que pasa. Llego con un poquito de inseguridad, pero he entrenado bien y cuando el trabajo está ahí más tarde o más temprano acaba saliendo, y confío en que saldrá allí. Las competiciones previas no se me han dado lo bien que esperaba, Sé que estoy mejor de lo que se ha visto en los saltos. Es un problema de ajustar la carrera de impulso en competición. La técnica está bien y hay que encajar algunas cosas”, ha asegurado. Fue en París donde no marcharon las cosas como esperaba: “Estaba un poco cansada, no me entraba mi carrera de impulso y tuve que modificarla allí. Tampoco estaba mi entrenador y la pista era muy complicada, con mucho resalte, y no estamos acostumbrados a eso. Me quedo con que la técnica estaba bien y que hay que encajarlo todo”.

Lo malo de estos tiempos es que todo parece frívolo en comparación con lo que está sucediendo en Ucrania. Peleteiro habló de la invasión: “De política poco sé. La guerra jamás ha sido algo que ayude a solucionar un problema, debería ser lo último, pero creo que hay muchas guerras en Siria, Israel o en África y como no las tenemos tan cerca parece que no importan”, aseguró.

Y añadió: “La de Ucrania nos afecta por el gas con el que vivimos pero hay otras que no interesan tanto, que también existen, y no se les da visibilidad. Vamos a ser igual con todas porque con un granito de arena ojalá se pueda mejorar el mundo”. Además, la atleta español mostró su solidaridad con los deportistas ucranianos. “Como deportista los que nos tocan son los ucranianos, empatizo con ellos, y espero que se solucione esta guerra, pero también las demás”,

Personalmente se encuentra bien: “Mentalmente estoy muy bien, estoy muy feliz y eso es esencial para que las cosas funcionen. Todo está yendo muy bien en los entrenamientos, hay muy buen ambiente y eso también me ayuda cada día a descansar y poder decir que estoy tranquila. No llego al Mundial con mi mejor marca, pero estoy con salud, cosa que no suele pasar, porque siempre tengo alguna molestia en pista cubierta”, dijo la atleta, que ya es algo más que una atleta. Por su trabajo y también por su forma de ser, ha traspasado la barrera del anonimato y lo sabe: “Soy una deportista para la que ni la medalla de oro es lo más importante. Lo que quiero es disfrutar y dejar unos valores para la gente que te ve”; ha asegurado. “No he ganado nunca un oro en unos Juegos o un Mundial, pero la gente ve en mi un referente. Las medallas y los récords son la pera, pero cuando me retire posiblemente la gente me recuerde como un referente en este mundo y eso es lo que más me llena. La vida no se acaba en el atletismo, me lo han enseñado mis padres y lo llevo por bandera”.