Así ha sido el espectacular recibimiento al Real Madrid antes del Chelsea

Ya es un ritual, que ni lluvia que caía en Madrid minutos antes lo puede evitar. La afición del conjunto blanco ya tiene la hora y el sitio para recibir a los suyos horas antes de que empiece un encuentro decisivo y otra vez, antes del partido contra el Chelsea, volvió a llenar la plaza de los Sagrados Corazones, en la esquina del Bernabéu y se volvió a vivir la misma fiesta que contra el PSG con la intención de dar de nuevo suerte a los de Ancelotti.

Aunque como jarreaba en la capital de España, la masa tardó más de lo previsto en juntarse, como si esta vez no fuera ir a su cita. Era sólo cuestión de tiempo, el cielo se abrió justo cuando tenía que abrirse y cientos de aficionados recibieron al autobús como a los héroes que tanta felicidad tienen que proporcionarles.

Lo curioso es que muchos de ellos ni siquiera tienen entradas para el partido. Cuando el autobús pasa y entra en las tripas en obras del estadio, la masa se deshace. Algunos van al estadio, a ocupar su localidad, pero muchos bajan hacia el Paseo de la Castellana o cogen otra dirección para llegar a casa y ver el encuentro por la televisión. Que no tengan o no hayan conseguido entrada no es, para nada, motivo para no ir a animar a la entrada del Santiago Bernabéu.

La afición estaba un pelín más confiada que el día del PSG, aunque tampoco en exceso. Saben que les espera un encuentro complicado porque el Chelsea ha ido dejando frases del partido que piensan hacer, de la intensidad con la que van a disputar el encuentro de vuelta, en principio, mucho más que como jugaron en la ida.

Para este martes, quien necesita darle la vuelta a la eliminatoria es el Chelsea pero, desde las redes sociales del Real Madrid y en palabras de Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, pidieron el apoyo de los suyos y estos respondieron en los prolegómenos del encuentro.

Además, durante los últimos días se preparó una lona para los prolegómenos del encuentro con una imagen de un rey con una carta en la mano con el número 13 y un mensaje: “No juegues con el rey de Europa”

