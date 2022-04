El último del club de la “Z”: suspenden 9 meses al campeón olímpico Evgeny Rylov por su apoyo Putin

El campeón olímpico de natación Evgeny Rylov sigue pagando caro su apoyo público a Vladimir Putin en el mitin que el líder ruso organizó en el Estadio Luzhniki de Moscú pocos días después del inicio de la invasión de Ucrania en el que celebró el octavo aniversario de la anexión de la península de Crimea.

La Federación Internacional de Natación (FINA) ha tomado la decisión de castigar sin competir durante nueve meses al vigente campeón olímpico de 100 y 200 metros espalda después de que Rylov acudiese al mitin de Putin y fuese cazado por las cámaras en el evento junto a otros deportistas rusos. La sanción entró en vigor el pasado día 20 y el nadador no podrá participar en ninguna competición oficial en ese tiempo.

Pese a la sanción, los nadadores rusos ya tenían vetada su participación en el Mundial de Budapest (junio) y del Europeo de Roma (agosto), aunque Rylov verá como su estancia fuera de las piscinas se prolonga todavía más que la de sus compatriotas.

Rylov, quien ganó el oro en los eventos de 100 y 200 metros espalda en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado, estuvo entre los ocho mejores atletas rusos que aparecieron en el escenario en un mitin organizado por el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el viernes pasado, según el diario ruso Novaya Gazeta. La manifestación conmemoró el octavo año de la anexión de Crimea por parte de Rusia, que el gobierno ucraniano considera ilegal y no reconoce en Occidente.

Sin patrocinio

Este acto de apoyo a Putin ya tuvo sus primeras consecuencias a finales de marzo. El fabricante de trajes de baño Speedo comunicaba que rompía su acuerdo de patrocinio con el joven de 25 años. En un comunicado a CNN, la Federación Internacional de Natación (FINA, por sus siglas en inglés), el organismo rector mundial de la natación, dijo: “La FINA está profundamente decepcionada por la aparición de Evgeny Rylov en el Estadio Luzhniki durante el mitin del viernes. Estamos investigando el asunto más a fondo”.

Sin embargo, el atleta no solo se mantiene firme en su apoyo a Putin sino que, con anterioridad a esta sanción, ya anunció una drástica decisión sobre su futuro. “En apoyo de los paralímpicos rusos, en apoyo de todos los atletas rusos que han sido eliminados de las competencias internacionales, me niego a ir al campeonato mundial este verano”, escribió Rylov en Instagram, acompañado de imágenes de su ceremonia de entrega de medallas en Tokio. “Por triste que parezca, el deporte no puede moverse sin competidores dignos. Las federaciones deberían sacar conclusiones sobre la dirección en la que quieren desarrollar el deporte y si Pierre de Coubertin quería ver esto cuando inició la organización de los Juegos Olímpicos, que se suponía iban a unir a la gente”, concluyó.

La condena del Kremlin

El Kremlim no ha tardado en protestar por una decisión que “perjudica al mundo del deporte”. “Vemos que continúa la dañina línea de politizar del deporte (...) Creemos que eso atenta contra las ideas del deporte y en definitiva perjudica a las federaciones y competiciones internacionales cuando los mejores no tienen la oportunidad de participar en ellas”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov en su rueda de prensa diaria.

El representante de la Presidencia rusa comentó así la decisión de la FINA que decidió apartar temporalmente a Rylov tras abrir el mes pasado un procedimiento en su contra por su asistencia a una manifestación en Moscú en apoyo de la campaña militar rusa en Ucrania.

Esta semana, el Kremlin criticó también la exclusión de tenistas rusos de Wimbeldon al asegurar que los deportistas se han convertido “en rehenes de intrigas y prejuicios políticos”.