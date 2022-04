El PSG gana la Liga y Leonardo avisa al Real Madrid sobre el futuro de Mbappé

El PSG de Mbappé empató frente al Lens y es campéon de la Liga francesa. Una victoria amarga porque la cosas no han ido bien en el club francés tras ser eliminado por el Real Madrid en la Champions. “Ha sido una temporada, hemos vivido con atmósferas surrealistas, pero ahora tenemos algunas cosas buenas en las que fijarnos, en las que pensar. Tomaremos decisiones y tendremos que reflexioanr para empezar de nuevo con más fuerza la próxima temporada”.aseguró Leonardo, el director deportivo,

Fue un día de celebración y de reflexión: “Tenemos que hablar con Pochettino”, aseguró Leonardo, “tiene un año de contrato con nosotros. No se trata sólo de Pochettino. Es cierto que ha sido una temporada larga. Para todos. Tenemos que hablar con los jugadores, no sólo con el entrenador, para aclarar situaciones, para decidir la estrategia para la nueva temporada. Es una discusión general y concierne a todos”, dijo, sin aclarar nada, aunque todo parece que no va a seguir y se espera a Zidane. Para el argentino, la temporada ha sido una especie de tortura.

Pochettino es importante, pero no más que Mbappé: “Hay reuniones. Siempre ha habido conversaciones con Kylian. Habla, deja las cosas claras, tiene una comunicación constante. Está reflexionando, hay una posibilidad de que se quede, pero también de que se vaya”, soltó. “En Madrid llevan tres años seguros de que acabará en el Real Madrid ¿quizá están demasiado seguros de ello?”, dijo antes de reirsr.

Mbappé también atendió a la prensa. A dos meses para que finalice su contrato en el París Saint-Germain, no quiso pronunciarse sobre un cambio de aires con un posible destino hacia el Real Madrid.

"No, no, no, nada ha cambiado. No tengo nada más que decir", contestó de forma escueta a una pregunta sobre su futuro profesional.

También habló sobre la celebración del PSG en un estadio casi vacío. En parte, porque un sector de la grada se marchó en el minuto 75 para protestar por la temporada de su equipo. Y, por otro lado, porque el resto de los hinchas parisinos abandonó el estadio en cuanto acabó el partido.

“No estoy decepcionado, quien quiere celebrar, celebra; quie no quieren, no celebra. El público estaba allí, no es porque una minoría se haya ido, no representan a toda la afición sino a una minoría. El estadio estaba lleno. Lo celebramos entre nosotros en el vestuario, sólo faltaba la copa. Lo estoy disfrutando”, apuntó.