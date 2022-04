Anuncian una reunión de la familia Mbappé con el Real Madrid

El viaje de la familia de Kylian Mbappé a Doha, capital de Catar, ha hecho que se multipliquen las especulaciones sobre la posible renovación del delantero con el París Saint-Germain. El diario L’Equipe asegura que la madre del futbolista, Fayza, está allí de vacaciones junto a su hijo Ethan, pero también para negociar con el PSG. RMC Sport aporta un dato más y señala que el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi, también está en Doha.

Sin embargo, los planes de la familia Mbappé no se detienen ahí y RMC asegura que está previsto que la próxima semana viajen a Madrid para reunirse con el Real. A estas informaciones hay que añadir la noticia desvelada por Guillem Balagué en la Cope, según la cual Mbappé habría pedido al Real Madrid 100 millones más de los acordados.

Mbappé termina contrato con el PSG el próximo 30 de junio, por lo que desde el pasado 1 de enero tiene libertad para firmar por el club que desee. La entidad parisina no pierde la esperanza de que su gran estrella continúe en el equipo, pese a que ha rechazado, hasta ahora, todas las ofertas de renovación que le han presentado. La última de ellas, según desveló en exclusiva Le Parisien, fue por dos temporadas, con un salario de 50 millones de euros netos al año más una prima de fichaje de 100 millones de euros. El delantero ya rechazó una oferta anterior de 45 millones netos por temporada.

El pasado 4 de abril, el periodista Daniel Riolo declaró en el programa After Foot, de RMC, que Mbappé anunciará en mayo, cuando termine la Ligue 1, su decisión de quedarse en el PSG. No es la primera vez que desde Francia se dice que Mbappé continuará en el PSG. El pasado mes de enero se anunció que seguiría una temporada más en París. Según aseguró Téléfoot y confirmó el periodista Dominique Severac, del diario Le Parisien, el PSG le ofreció a Mbappé una renovación corta para lograr que aceptara seguir en el club y después traspasarlo al Real Madrid. Severac anunció que Mbappé seguiría una temporada más en el PSG para luego marcharse.

“Confirmo la información de Téléfoot, porque esto es lo que ya escribí el día del Lyon-PSG, y de hecho PSG y Mbappé están discutiendo para una solución bastante corta. No veo el sentido de negociar si no es para quedarse, ni el de negociar por nada. Estamos en 2022, si renueva hasta 2024 es para irse en 2023. Es una forma de decir “yo me quedo un año más”. Entonces todos ganan. Se queda en el PSG, es vendido al Real Madrid y todos contentos”, declaró en enero Severac en L’Equipe du Soir.