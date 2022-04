El culebrón Kylian Mbappé parece no tener fin y las idas y venidas del galo empiezan a provocar cierto hartazgo en el madridismo. Tras una semana en la que la nueva megaoferta del PSG al delantero ha sido la protagonista, el francés se encargaba a ayer de desatar los rumores sobre su futuro pero, eso sí, con una de cal y otra de arena. ¿París o Madrid? En el club blanco están tranquilos pero ni el francés ni su entorno aclaran cuál será la decisión final.

Un día parece que seguirá en el PSG y al otro compra todos los boletos para dejar París a final de temporada. Lo que parece claro es que el futuro de Mbappé sigue siendo una incógnita difícil de resolver y así será, tal vez por la presión que soporta por parte de los hinchas del PSG, hasta finalizar la temporada. Tras el duelo ante el Lorient, el delantero francés dejaba entrever que existía la posibilidad de renovar con el conjunto parisino, atendiendo a que había “nuevos elementos” que podrían afectar a su futuro.

Neymar y Messi: ¿Contento o llega tarde?

Ayer, tras el partido ante el Clermont, las declaraciones fueron bien distintas. Al galo le han preguntado por su relación sobre el terreno de juego con Neymar y Messi y su respuesta ha encendido las alarmas en el seno del club parisino. “¿La complicidad con Neymar y Messi? Es una pena que llegue tan tarde”, ha declarado Mbappé a ‘Canal + Francia’.

Declaraciones incendiarias que muchos interpretan como un mensaje de que no tiene intención de renovar. Aunque añadió otra frase que ha hecho a muchos pensar lo contrario. Cansado de tanto ruido a su alrededor, fue concreto cuando le volvieron a preguntar sobre su futuro y si Messi y Neymar pueden condicionar a que siga en el PSG: “Ya he respondido a eso. Llevo con ellos desde julio y estoy contento”, aseguró el francés. Y tras esto, anunció que no va a responder más a las preguntas sobre su futuro

Ante tanta confusión, los madridistas quisieron ver una señal en la última publicación del francés en Instagram. Kylian publicó una foto suya con un emoticono de un avión y la frase “On my way” (En camino), algo que no tardó en volverse viral e interpretarse como su salida de París rumbo a Madrid. “En camino hacia Madrid #Mbappe mucha fuerza lo que te queda por aguantar en Paris te esperamos con los brazos abiertos” escribía un usuario en una publicación que contó con el “Me gusta” de Luka Modric entre otros muchos.

"En camino ✈" hacia Madrid #Mbappe mucha fuerza lo que te queda por aguantar en Paris 💪🏻 te esperamos con los brazos abiertos. pic.twitter.com/ltoO7rcKVC — JBMadridista (@JesusMad13) April 9, 2022

Todo parece indicar que al eterno fichaje de Mbappé aún le quedan varios capítulos y que la tónica será la misma hasta junio. Discreción en el Real Madrid y rumores de renovación en París.

Hasta ahora lo único cierto es que el PSG intenta por todos medios que el francés se quede y para ello ha lanzado toda su artillería. El emir de Catar, el emir Tamim Bin Hamad Al Thani, lleva personalmente la última propuesta al delantero galo que incluye un contrato multimillonario, el compromiso de la llegada de Zinedine Zidane y una limpia en el vestuario que afectará a Sergio Ramos y a Neymar entre otros.

El plan del PSG pasaría por ofrecer a Mbappé un nuevo contrato que expiraría en junio de 2024 con un sueldo de 50 millones de euros netos por cada una de las dos temporadas. Además, una más que jugosa prima de fidelidad de 100 ‘kilos’. Es decir 200 millones por dos años.

Hasta ahora, Mbappé ha rechazado todas las propuestas de renovación que le ha presentado el PSG. Según desveló en exclusiva Le Parisien, el delantero recibió hace poco más de un mes una oferta de renovación por dos temporadas, con un salario de 50 millones de euros netos al año más una prima de fichaje de 100 millones de euros. El delantero ya rechazó una oferta anterior de 45 millones netos por temporada.

Y aunque, a la tercera va la vencida, el francés tampoco ha aceptado de momento la mareante oferta del emir de Catar. Continuará...