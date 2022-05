La llamativa respuesta de Guardiola a hacerle el pasillo al Real Madrid

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que para ganar en una eliminatoria al Real Madrid “no sirve” solo con hacer “un partido bueno”, por lo que ha apelado a no confiarse con el triunfo del partido de ida de semifinales en el Etihad Stadium, y ha advertido de que probablemente tengan que “jugar aún mejor” que entonces para pasar.

“El partido del pasado es pasado. Esto es otra historia. Iremos a Madrid, intentaremos hacerlo de nuevo y mejor. Estamos preparados para hacerlo”, declaró en rueda de prensa. “Seguramente tengamos que jugar aún mejor que en la ida para pasar. Pero quizás podemos jugar peor y pasar también. El fútbol es impredecible”, continuó.

A la pregunta de si le haría el pasillo al Real Madrid como campeón de LaLiga Santander este martes, aseguró que “son cosas de la UEFA”. “Entiendo que me preguntéis algo de LaLiga, y les felicito yo como portavoz del club. Pero esto es la ‘Champions League’”, finalizó. Le preguntaron hasta tres veces y no pudo esconder su sorpresa. El Atlético ya ha dicho que no lo va a hacer.

Sobre el duelo de ida, reconoció que fue “muy bonito y abierto”, y que sus futbolistas terminaron contentos a pesar de la victoria por la mínima (4-3). “La calidad de los dos equipos hizo que hubiera siete goles. No sé si le preguntaron a los jugadores del City, pero estábamos contentos. Podía haber ido mejor, pero también podía haber ido peor, en el fútbol nunca se sabe. Sabíamos que era cuestión de dos partidos, que no se iba a decidir en el Etihad. Para ganar al Real Madrid tienes que hacer dos buenos partidos, no sirve solo uno”, recalcó.

El técnico catalán, que explicó que su “experiencia” en estas rondas “no garantiza nada”, afirmó que el encuentro de este martes es “una gran prueba”. “Es una gran suerte, porque significa estar en semifinales de la ‘Champions’. Es la mejor prueba que podemos encontrarnos para llegar a una final de la ‘Champions’”, advirtió.

"Somos dos buenos equipos, lo vimos hace una semana. Ellos son campeones en España, nosotros estamos intentando serlo aquí. Estar en la semifinal e intentar estar en nuestra segunda final consecutiva es nuestro objetivo", prosiguió.

Además, el preparador de Santpedor reconoció que no toma el 0-4 del FC Barcelona en el Bernabéu de esta temporada como referencia para ganar a los blancos. “No he hablado con Xavi sobre el Madrid. Él tiene jugadores que yo no tengo y yo tengo jugadores que él no tiene. No sirve de nada”, dijo. “Lo vi por encima, no lo vi en directo, vi los ‘highlights’. Benzema no juega ese día, sé que Carlo hizo algo que normalmente no hace... No puedo rescatar cosas de ese partido”, añadió sobre aquel partido.

También alabó la carrera de Carlo Ancelotti, el primer técnico en ganar las cinco grandes ligas de Europa. "Le felicito por ganar la liga española. Admiro la trayectoria de los profesionales que han conseguido tanto; ha estado en los mejores países y ha tenido equipos fantásticos, ha hecho un trabajo increíble en muchos sitios, siempre con un gran fútbol. Fue una suerte conocerle", apuntó.

En otro orden de cosas, Guardiola confirmó que no podrá contar con el defensa John Stones, mientras que Kyle Walker viaja con el equipo y será el propio martes cuando decidan si puede o no jugar en el Santiago Bernabéu. “Ha entrenado y mañana decidiré”, explicó.