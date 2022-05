Carlo Ancelotti: “A veces hay que arriesgar”

El campeón de LaLiga, el Real Madrid, se enfrenta a otra hora decisiva contra el Manchester City, mañana miércoles en el Santiago Bernabéu. Tiene que remontar el 4-3 de la ida y confía en la magia del Bernabéu, como hizo contra el PSG y contra el Chelsea para conseguirlo.

Modric ha hablado de lo que espera vivir: “El ambiente en el vestuario es muy bueno, tenemos muchas ganas, sabemos qué hay que hacer. Es el partido más importante de la temporada. Estamos listos y preparados para hacer un gran encuentro y estar en la final”, ha asegurado. “Tenemos confianza en remontar, en la ida no hicimos nuestro mejor partido y marcamos tres goles. Hay que hacerlo mejor, tenemos calidad, carácter y juega mucho la historia de este club, que ha ganado grandes partidos y con más títulos. Todo eso influye mucho. Eso nos hace fuerte y nunca nos rendimos, como nos enseñó el club desde que llegamos aquí”.

Modric no ha querido decir si es su mejor año, pero ha asegurado que está contento con su rendimiento durante este curso. “Me gusta la responsabilidad fuera y dentro del campo y nunca he evitado tenerla. Me encanta estar ahí y ayudar a los compañeros fuera y dentro del campo”.

Ha dado las claves: “Tenemos que hacer un partido completo en todos los aspectos, ayudarnos, no dejar de creer si la cosas se ponen mal”. “No se puede tener sólo suerte, hay que tener calidad, jugar bien, carácter, personalidad, fe, todo lo que tenemos, que es lo que nos hace ganar con este club”, ha asegurado Modric cuando le han preguntado por la suerte del Real Madrid.

Ha hablado de Ancelotti: “Nos pusimos contentos con su vuelta, lo que me quedo del míster es su forma de ser y cómo lleva el grupo”.

El entrenador ha hablado después de Modric: “El equipo está bien, motivado y concentrado, el ambiente es muy bueno, conocemos la dificultad del partido de mañana. La eliminatoria está abierta, aunque tenemos una pequeña desventaja”, ha reconocido. “Se van a enfrentar dos equipos con mucha calidad. El corazón es importante, la personalidad es importante. Hay muchos aspectos: la calidad individual, el compromiso colectivo. Si sólo tienes una parte no te permite tener éxito. Ganar mañana es una suma de todo”.

“Si ponemos bloque bajo no vamos a recibir tantos tiros y si nos ponemos en el área tampoco. A veces hay que arriesgar. Hemos marcado muchos goles. A veces tienes que arriesgar. Tenemos la calidad para hacerlo”, ha asegurado. Vuelve Casemiro. “Nos va a ayudar, refuerza el aspecto defensivo, pero hay que mejorar el aspecto colectivo. Creo que vamos a ver una mejoría. El bloque bajo tiene que ser mejor que en la ida, pero no lo vamos a plantear con bloque bajo, pero hay momentos en que tocará jugar así. Y hay momentos en los que tienes que presionar”

Para el técnico la “historia no va a influir. Pienso que es difícil, pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final. Tras ganar LaLiga el ambiente es muy bueno”

Ha hablado de Vinicius: “Ha mejorado la finalización, es más frío, más tranquilo. No es técnico o táctico. Ha madurado. Yo le he dado la confianza de meterlo en el once. Puede que eso le ha permitido ser más maduro en la toma de decisiones”. Ha asegurado que no tiene dudas en el once y que va a ser un partido largo en el que no importa tanto quien vaya a empezar.

Ancelotti ha vuelto a hablar de la suerte: “Los entrenadores del Madrid han sido y son valorados por el club, la afición y los jugadores y eso es lo importante