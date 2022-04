La airada respuesta de Pedrerol a que el Atlético no haga el pasillo al Real Madrid

El sábado el Real Madrid puede ganar LaLiga contra el Espanyol. Es su primera oportunidad para sumar un punto que le da la victoria matemática de una competición en la que ha mandado con autoridad. “LaLiga está mucho más cerca. Podemos ganar el título en casa y estamos muy felices de poder lograrlo un mes antes del final”, aseguró Carlo Ancelotti antes del encuentro contra el Manchester City, de la ida de la semifinal de la Champions. No quería despistarse, pero como le preguntaron por eso, contestó.

Todos los madridistas han dejado ya de hacer cuentas y esperan que el equipo no tarde mucho más en conseguir una Liga larga, muy competida y que el entrenador italiano ha manejado con sabiduría. El morbo, sin embargo, no acaba con la conquista del título. Después del Espanyol, el Madrid visitará al Atlético en el Wanda. Si lo hace como campeón, lo habitual no hace mucho es que se le hiciera el pasillo. Ahora, todo ha cambiado y está por ver qué actitud toman los rojiblancos y Simeone. En El Chiringuito, Petón expresó el sentir de los aficionados.

“Yo no soy partidario de estas cosas”, aseguraba Petón. “Pero creo que el Atlético de Madrid no debe retomar una tradición que tomó el Real Madrid. Tuvo una ocasión magnífica, esdrújula, de hacerle un pasillo al Atlético”, ha asegurado. Según él, en la final de Lisboa, el Madrid tuvo que formar un pasillo para que pasasen los jugadores del Atlético porque el sábado anterior, los de Simeone habían ganado LaLiga contra el Barcelona.

Ese es, según su razonamiento, el motivo por el que el Atlético, si el Madrid consigue el punto que le queda, tiene que salir a su campo, con su público, como si no hubiera sucedido nada. Eso ha provocado la respuesta airada de Pedrerol a su contertulio: ¿El Real Madrid el pasillo en la final? ¿es una broma? si no queréis hacer el pasillo, decidlo”, le ha dicho el director del programa.

Petón, que es un historiador del fútbol, quería explicar de dónde viene la tradición del pasillo, pero no pudo hacerlo. Lo cierto es que es algo muy tradicional en el fútbol español, pero que la creciente competencia de los últimos años ha transformado. Más que el Madrid, fue el Barcelona quien acabó con la tradición al negarse a hacer el pasillo al Madrid en un partido después de que el conjunto blanco se proclamase campeón del Mundial de clubes. Ocurrió a finales de 2017. El Barça aseguró que no había participado en esa competición y por tanto no le hacía pasillo. Aunque él sí que recibió uno del Villarreal por lo mismo años anteriores.