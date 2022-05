La respuesta de Guti al ex futbolista inglés que insultó al Villarreal

El Villarreal ha igualado, 2 el 2-0 contra el Liverpool en la primera parte, pero no ha aguantado en la segunda. Tras perder allí, Jason Cundy, ex futbolista inglés, no tuvo compasión del equipo español: “El Villarreal es una vergüenza para la Champions League. Los jugadores del Liverpool ni siquiera han sudado.. No sé cómo el Villarreal ha llegado tan lejos. ¡Eran patéticos!”, y cuando le dijeron que se moderase, siguió. “¡Patético no es suficientemente duro! Es repugnante lo que han hecho esta noche. Incluso un amateur podría haber jugado al lado de Van Dijk. El Liverpool fue totalmente dominante. De alguna manera, era demasiado fácil para ellos. No sé lo que acabo de ver, pero el Villarreal es una vergüenza”.

Con el marcador a favor le han llegado las respuestas, de Guti, por ejemplo. “Quiero escuchar a ese comentarista inglés ahora”, ha escrito.

Quiero escuchar a ese comentarista inglés ahora.😂😂😂 #respect . — JOSE MARIA GUTIERREZ (@GUTY14HAZ) May 3, 2022

Además, Guti ha hablado de la eliminatoria Real Madrid-Manchester City. Participó junto a Fernando Hierro, Gaizka Mendieta, Luis García y Marcos Senna, todos embajadores de LaLiga Santander, en un acto para hacer una valoración de lo que resta de temporada. Entre otras cosas, habló de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones que disputarán el Real Madrid y el City.

“Para pasar a la final tendrán que hacerlo con esfuerzo, ilusión y con el corazón del Bernabeú. Pero, sobre todo, con fútbol para derrotar al City de Guardiola”, declaró.

Cuestionado por si Marcelo seguirá en el Real Madrid una temporada más (termina contrato en junio), indicó que esa decisión la tendrá que tomar el defensa brasileño.

“La decisión es suya. En el Real Madrid lo ha hecho todo. Hay que saber si quiere ser más protagonista o no. Si el Madrid ficha a Rudiger es porque piensa que puede poner a Alaba de lateral y aguantar la posición junto con Mendy. Si quiere seguir jugando y compitiendo, posiblemente él se ve fuera del Real Madrid. Pero por todos los años y títulos, será él quien decida si continua”, apuntó.

Asimismo, del Real Madrid de esta temporada destacó, sobre el resto, a la figura de Karim Benzema, que, a su juicio, será posiblemente el próximo Balón de Oro. Pero, también, alabó a Vínicius Júnior, cuya "chispa" le ha hecho ser un jugador "importante".

"Al final, esta Liga la ha ganado el equipo. Pero si hay que destacar a otros, me quedo con el Betis y como jugador me puedo quedar con Fekir. La labor de Pellegrini está por encima de los jugadores. Le ha dado una dinámica y un estilo diferente que apasiona en España y en Europa también", manifestó.

Sobre si esperaba el nivel que ha ofrecido Benzema esta temporada, aseguró que sí creía en él y en su fútbol, pero no esperaba su "rendimiento goleador".

"De estar en un nivel medio ha pasado a un nivel alto. Ha beneficiado mucho al Madrid, que necesitaba goles cuando se fue Cristiano. No parecía que fueran a estar a su alcance. Aparte de ese talento, se ha complementado con todos los goles que lleva".

Respecto a si el Real Madrid tendrá motivación para afrontar los últimos cuatro partidos de Liga, fue claro: “Son profesionales, se deben a esto, viven de esto, trabajan para esto y cobran por esto. Saben que no solo su prestigio, sino el del club, seas campeón o no. Van a jugar los cuatro partido como si tuviera que ganar los tres puntos. En la pelea por el cuarto puesto, cuando juegue contra el Betis, el Madrid va a salir a ganar”, culminó.