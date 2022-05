¿Por qué fracasa Alonso, de momento, en Barcelona?

No tuvo un buen día hoy Fernando Alonso. Tampoco Alpine. El asturiano arrancará 17º mañana en parrilla de salida y su compañero Ocon lo hará 12º. ¿Qué ha ocurrido para que el equipo galo empeore de esta manera? La carrera de Barcelona es un escenario donde casi todos los equipos estrenan evoluciones, pero en el caso de Alpine no han sido importantes. Además, por el orden establecido, Ocon está disfrutando de las mejoras. El viernes fueron relativamente bien, pero hoy, desde los libres previos a la clasificación las cosas cambiaron. Puede que estén intentando evitar que les afecte la degradación para la carrera (se prevé mucho calor y un gran desgaste de neumático) y hayan cambiado la configuración. Y además, el equipo de ingenieros de Alonso cometió un error en la Q1. El asturiano debió salir a última hora para mejorar su tiempo y así no quedar eliminado, pero no se entendió con su ingeniero y se precipitó a la hora de iniciar la vuelta rápida. Había tráfico y coches ralentizados al final del circuito para darse espacio con otros pilotos. Alonso pensaba que cruzaba la línea de meta algo justo, pero en tiempo, y en realidad le quedaban 20 segundos. Su ingeniero no le informó bien, no se entendieron y el español se precipitó. Se pegó a Norris y no pudo preparar bien el inicio de vuelta rápida. Abortó su intento y los que estaban por detrás mejoraron sus tiempos, al margen de que la pista también había ganado algo de agarre por el paso de los coches y el calor. Quedó eliminado a las primeras de cambio en la carrera de casa.

🗣 @alo_oficial explica el malentendido que ha condicionado su clasificación



"No tuve mucha información por parte del ingeniero sobre cuánto tiempo quedaba de la sesión"#EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/PeqG9koIeq — DAZN España (@DAZN_ES) May 21, 2022

Ocon tampoco lo hizo mucho mejor y arrancará 12º. Los Alpine sufren mucho desgaste de neumático en carrera y mañana en carrera puede ser un drama. El coche no es competitivo y las mejoras deben llegar urgentemente. Algo que, por desgracia, en la Fórmula 1 no existe a menos que seas Mercedes, que tiene un buen coche, pero empezó con muchos problemas que parecen estar en vías de solución viendo el buen rendimiento que ofrecieron en la clasificación.