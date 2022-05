Marta Ortega y Bea González se llevan el WPT Danish Padel Open, su primer Open de la temporada

Tabla con 1 filas y 3 columnas Ortega/González 6 6 Alayeto/Araujo 2 4

En el Danish Padel Open se ha vivido por primera vez una final femenina inédita de la temporada. Por un lado teníamos a una pareja de circunstancias formada por Mapi S. Alayeto y Sofía Araujo, que viviría su primera final de World Padel Tour. Enfrente tenían a Martita Ortega y Bea González que son una pareja más consolidada y que habían estado en dos finales de Challenger, pero nunca en una final de Open esta temporada. El partido comenzó con Bea y Marta decididas a llevarse el partido en los primeros juegos. Prueba de ello el break en el primer juego y el casi break en el tercero. Ortega y González impusieron su ritmo dominando la mayoría de sus saques, incluso en los puntos de oro. Las Gemelas improvisadas no se lo pusieron fácil peleando todos los juegos, pero sufriendo en su servicio. En el tramo final del set apretaron Martita y Bea y volvieron a romper el servicio para llevarse la primera manga.

El segundo set empezó distinto al primero, la Gemelas intentaron romper el ritmo de sus rivales para hacerse con el segundo set y tener opciones, pero no lo lograron. Martita y Bea se mostraron muy sólidas y no cedieron ningún juego, para finalmente llevarse el set y el partido. Dinamarca está siendo un torneo de sorpresas, con el Máster de Marbella en el horizonte y con muchas parejas dosificando esfuerzos. Eso no quita que Martita y Bea no merecieran alzarse con su primer Open de la temporada, que es la recompensa al trabajo y esfuerzo que llevan tiempo haciendo en cada torneo.