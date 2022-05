Sanyo y Tapia remontan para conquistar Dinamarca ganando el WPT Danish Padel Open

Tabla con 1 filas y 4 columnas Sánchez/Capra 7 5 0 Gutiérrez/Tapia 5 7 6

Segunda final de la jornada en el Danish Padel Open en la que juntaba una de las sorpresas del torneo que eliminaron a los números uno, Maxi y Lucho, contra la pareja Tapia y Sanyo que han demostrado estar muy en forma en anteriores torneos. El partido comenzó con Tapia y Sanyo marcando los tiempos y el ritmo de juego. Rápidamente cogieron ventaja en el marcador. No cerraron el set cuando tuvieron la oportunidad, fue entonces cuando Lucho y Maxi lo aprovecharon para remontar y llevarse el primer set para sorpresa del público danés.

Sanyo y Tapia empezaron el set con la intención de igualar el partido y tuvieron la oportunidad en el 5-4 pero Capra y Maxi recuperaron el break igualando a 5 el set. En el siguiente juego volvieron a recuperar la ventaja con un Tapia letal en el remate y de este modo cerrar el set.

El tercer set comenzó con break para Tapia y Sanyo que estaban decididos a llevarse el set y el partido desde el inicio. Justo el segundo juego tuvieron hasta 4 bolas de contrabreak Lucho y Maxi que no aprovecharon con errores no forzados. En el tercer juego volvieron a quebrar Sanyo y Tapia ganando el punto de oro y la batalla psicológica que estábamos viviendo en pista. Cayó el 4-0 y vimos los primeros signos de fatiga en Maxi y Lucho que no están acostumbrados a jugar la cantidad de partidos que conlleva llegar a una final y que sumados a los nervios de ser la primera para ellos, les pudieron pasar factura. Finalmente Tapia y Sanyo se llevaron el set, el partido y el torneo.

Con los números uno eliminados por los rivales de la final, los favoritos para ganar el Danish Padel Open eran Tapia y Sanyo. A pesar de ello sus contrincantes no se lo pusieron fácil, ya que el torneo de Maxi y Lucho es para enmarcar y digno de felicitación. Por su parte, Sanyo, que está a horas de volver a ser padre, hizo un torneo de 10, pero el de Tapia fue de 11. Dio una masterclass de pádel en Dinamarca, cargándose el equipo a la espalda en varias ocasiones. Título de Open merecido para la pareja de moda.